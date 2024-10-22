Курьезный автогол вратаря и отбитый пенальти: "Шахтер" уступил "Арсеналу" в Лиге Чемпионов (фото)

"Шахтер" уступил "Арсеналу" на выезде со счетом 0:1. "Канониры" потратили ровно столько сил, сколько нужно было для победы и воспользовались ошибкой обороны украинской команды. Штурм ворот Давида Райи на последних минутах все же мог принести желанную ничью украинской команде.

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Перед матчем с "Шахтером" главный менеджер "Арсенала" Микель Артета сочувственно говорил об украинской команде и обещал теплый прием. Слова Артеты на пресс-конференции цитировало BBC.

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Испанский тренер назвал сильным ходом то, что украинская команда пытается с помощью футбола привлечь внимание мировой общественности к происходящему в Украине.

"Мы окажем им самый теплый прием", — обещал он.

Но на футбольном же поле никаких поблажек не было. "Канониры" сразу же прижали "Шахтер" к воротам. Футболисты группы атаки "Арсенала" раз за разом выходили на ударные позиции, не прилагая при этом видимых усилий и не взвинчивая темп. Воротам "Шахтера" угрожал даже Риккардо Калафьори, итальянский защитник, вытеснивший из состава Александра Зинченко.

Курьезный автогол Дмитрия Ризныка

На 29-й минуте Дмитрий Ризнык пропустил курьезный гол. 23-летний бразильский вингер Габриэл Мартинелли с левого фланга сместился в центр и пробил в нижний угол — мяч ударился о штангу, затем о верхнюю часть бедра голкипера "горняков" и вкатился в ворота. Пропущенный мяч записали как автогол голкипера.

Автогол голкипера Фото: Скрин видео

За весь первый тайм у "Шахтера" было немного попыток выйти в контратаку. В одном из эпизодов Эгиналду обокрал на флаге защитника, но довести дело до удара не удалось. А уже под занавес первой 45-минутки Ризнык ногой отразил практически удар в упор от Габриеля Жезуса, и таким образом начал контрвыпад своей команды. После паса Судакова все тот же Эгиналду с линии штрафной пробил выше ворот.

Во втором тайме "кнаониры" все же удержали победный счет. Возможности увеличить преимущество были у Мартинелли и Троссарда. В свою очередь, "Шахтер" мог сравнивать счет на 56-й минуте, но Эгиналду пробил выше.

Голкипер "Шахтера" отбил пенальти

За 15 минут арбитр назначил пенальти в ворота "Шахтера" за игру рукой Валерия Бондаря. Но Ризнык выручил и ногой парировал удар бельгийца Леандро Троссарда с точки.

Леандро Троссард пробивает пенальти

Сейв Дмитрия Ризныка Фото: Скрин видео

После отраженного пенальти "Горняки" воспряли духом и организовали несколько неплохих вылазок к воротам ипанца Давида Райи. В компенсированное время ко второму тайму было даже подобие штурма со стороны "Шахтера". Пожалуй, лучший момент был у бразильца Педриньо, его дальний удар кипер все же потянул. Таким образом, по итогам 90+ минут на табло сохранился счет первого тайма.

Напомним, что звезда "Лиги смеха" открыл львовское дерби Матч "Рух" – "Карпати" символическим ударом по мячу.

Также сообщалось, что футбольным фанатам не понравилась еда на стадионе во время матча Лиги Европы.