"Самая отвратительная" еда: футбольные фаны возмутились блюдом на стадионе во время матча Лиги Европы

В комментариях к фотографии люди называли блюдо "объедками" и отмечали, что не стали бы такое есть даже "во время зомби-апокалипсиса".

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Болельщики одного из футбольных клубов разозлились, когда попробовали блюдо на стадионе во время одного из матчей Лиги Европы в Венгрии. Фаны назвали его "самым отвратительным", пишет The Daily Star.

"Футбольная еда", то есть еда на футбольных стадионах, всегда является горячей темой для обсуждения среди болельщиков. Однако недавно во время матча в Венгрии блюдо вызвало у болельщиков возмущение. Венгерская версия сырно-лукового тоста сильно отличалась от привычного английским болельщикам.

В частности, один из футбольных фанатов в сети X выложил фотографию этого блюда и подписал ее как "жирный хлеб". На фото можно увидеть едва поджаренный ломтик хлеба с расплавленным сыром и несколькими поспешно нарезанными ломтиками красного лука.

В комментариях люди критиковали "деликатес". Многие признавались, что больше не будут негативно отзываться о еде в Великобритании.

"Это сделал пятилетний ребенок?" — спросил один озадаченный посетитель.

Другой пользователь отметил, что это венгерский деликатес. По мнению еще одного комментатора, это нельзя есть "даже будучи голодным во время зомби-апокалипсиса". Некоторые называли блюдо "недоеданием".

Фокус ранее писал, как в социальной сети Reddit люди с опытом работы в пищевой промышленности рассказывали о своем опыте работы. Они поделились, как делают чипсы Pringles, раскрыли "секретный рецепт" KFC, а также объяснили, почему ресторанная еда вкуснее, чем домашняя.

Напомним, недавно 43-летняя Лиза Бернетт из Хартфордшира (Англия) изменила свою жизнь, преодолев зависимость от чипсов и другой вредной пищи. Таким образом она хотела добиться желаемого телосложения.