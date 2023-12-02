Компании не хотят, чтобы вы знали: работники пищепрома рассказали, как делают популярную еду

Сотрудники сферы питания рассказали, как делают чипсы Pringles, раскрыли "секретный рецепт" KFC, а также объяснили, почему ресторанная еда вкуснее, чем домашняя.

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Люди, имеющие опыт работы в пищевой промышленности, раскрыли факты о производстве продуктов, которые их работодатели предпочли бы не разглашать. Об этом они рассказали в социальной сети Reddit.

Один из пользователей спросил о секретах, которые пищевая промышленность не хотела бы обнародовать. Многие люди, утверждающие, что работали в пищепроме, поделились своим опытом в комментариях.

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Так, один из комментаторов, представившийся пчеловодом, заявил, что не бывает органического меда. Он отметил, что не обрабатывает своих пчел химикатами, однако понятия не имеет, откуда они берут нектар.

"Пчела может пролететь до трех миль от улья, чтобы добыть нектар. Практически невозможно гарантировать, что они не получили нектар из химически обработанного источника", — объяснил он.

Еще один польхователь рассказал, что значит термин "натуральные ароматизаторы". По его словам, под ними часто имеется ввиду глицерин с гиперконцентрированными ароматизатороми.

"Банановый ароматизатор довольно легко воспламеняется", — отметил пользователь.

По словам сотрудника сырной фабрики, большая часть плавленого сыра и сливочного сыра изготавливается по одному и тому же рецепту, а затем продается под разными этикетками и упаковками. Он подчеркнул, что его фирма обслуживает 75% внутреннего рынка США.

Другой человек заявил, по его данным, чипсы Pringles и некоторые виды Lays делаются из регидратированных и спрессованных отбракованных/избыточных частей картофеля, который идет на обычные чипсы.

"Я узнал об этом от своего диетолога на работе и подумал, что это странно. Но мне они все равно нравятся больше, чем обычные чипсы", — сказал он.

Другой человек заявил, что у него якобы есть "секретный рецепт KFC".

"2/3 ч. л. соли, 1/2 ч. л. тимьяна, 1/2 ч. л. базилика, 1/3 ч. л. орегано, 1 ч. л. соли сельдерея, 1 ч. л. черного перца, 1 ч. л. горчицы сушеной, 4 ч. л. паприки, 2 ч. л. чеснока соли, 1 чайная ложка молотого имбиря и 3 чайные ложки белого перца", — написал комментатор.

Один из пользователей соцсети также объяснил, почему ресторанная еда вкуснее, чем приготовленная дома. Он полагает, что причина кроется в большом количестве сливочного или растительного масла. Кроме того, по его словам, почти во всей ресторанной еде есть глутамат натрия.

"Тот факт, что вы съели 4000 калорий и в 3 раза больше ежедневного потребления соли, вероятно, и вызвал у вас головную боль", — заявил автор комментария.

Напомним, некоторые люди поклялись никогда больше не покупать нарезанную ветчину после появления вирусного видеоролика с фабрики, на котором показан процесс ее изготовления. Зрители сначала приняли исходный продукт за розовое мороженое.

Некоторые любители вустерширского соуса также были озадачены, узнав технологию его приготовления. Как оказалось, многие поклонники соуса не знали, что в его состав входят анчоусы, которые предварительно хранятся три года.