Компанії не хочуть, щоб ви знали: працівники харчопрому розповіли, як роблять популярну їжу

Співробітники сфери харчування розповіли, як роблять чіпси Pringles, розкрили "секретний рецепт" KFC, а також пояснили, чому ресторанна їжа смачніша, ніж домашня.

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Люди, які мають досвід роботи в харчовій промисловості, розкрили факти про виробництво продуктів, які їхні роботодавці воліли б не розголошувати. Про це вони розповіли в соціальній мережі Reddit.

Один із користувачів запитав про секрети, які харчова промисловість не хотіла б оприлюднювати. Багато людей, які стверджують, що працювали в харчопромі, поділилися своїм досвідом у коментарях.

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Так, один із коментаторів, який представився бджолярем, заявив, що не буває органічного меду. Він зазначив, що не обробляє своїх бджіл хімікатами, проте поняття не має, звідки вони беруть нектар.

"Бджола може пролетіти до трьох миль від вулика, щоб добути нектар. Практично неможливо гарантувати, що вони не отримали нектар із хімічно обробленого джерела", — пояснив він.

Ще один користувач розповів, що означає термін "натуральні ароматизатори". За його словами, під ними часто мається на увазі гліцерин із гіперконцентрованими ароматизаторами.

"Банановий ароматизатор досить легко запалюється", — зазначив користувач.

За словами співробітника сирної фабрики, більшу частину плавленого сиру і вершкового сиру виготовляють за одним і тим самим рецептом, а потім продають під різними етикетками й упаковками. Він підкреслив, що його фірма обслуговує 75% внутрішнього ринку США.

Інша людина заявила, що, за її даними, чіпси Pringles і деякі види Lays робляться з дегідратованих і спресованих відбракованих/надлишкових частин картоплі, що йде на звичайні чіпси.

"Я дізнався про це від свого дієтолога на роботі і подумав, що це дивно. Але мені вони все одно подобаються більше, ніж звичайні чіпси", — сказав він.

Інший чоловік заявив, що у нього нібито є "секретний рецепт KFC".

"2/3 ч. л. солі, 1/2 ч. л. чебрецю, 1/2 ч. л. базиліка, 1/3 ч. л. орегано, 1 ч. л. солі селери, 1 ч. л. чорного перцю, 1 ч. л. гірчиці сушеної, 4 ч. л. паприки, 2 ч. л. часнику солі, 1 чайна ложка меленого імбиру і 3 чайні ложки білого перцю", — написав коментатор.

Один із користувачів соцмережі також пояснив, чому ресторанна їжа смачніша, ніж приготована вдома. Він вважає, що причина криється у великій кількості вершкового масла або рослинної олії. Крім того, за його словами, майже у всій ресторанній їжі є глутамат натрію.

"Той факт, що ви з'їли 4000 калорій і в 3 рази більше за щоденне споживання солі, ймовірно, і викликав у вас головний біль", — заявив автор коментаря.

Нагадаємо, деякі люди заприсяглися ніколи більше не купувати нарізану шинку після появи вірусного відеоролика з фабрики, на якому показано процес її виготовлення. Глядачі спочатку прийняли вихідний продукт за рожеве морозиво.

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