Заприсяглися більше ніколи не їсти: люди дізналися, з чого роблять нарізну шинку (відео)

Відео приготування м'ясних скибочок набрало понад 10 млн переглядів. У ролику було показано весь процес, багато людей вирішили переглянути свої смаки, а інші й зовсім відмовилися від такої страви.

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Люди поклялися ніколи більше не купувати нарізану шинку після появи вірусного відеоролика з фабрики, на якому показано процес її виготовлення. Вона має абсолютно невпізнанний вигляд порівняно зі звичними нам продуктами. Про це пише The Mirror.

Шинка — один із найулюбленіших інгредієнтів у світі, але чи замислювалися ви коли-небудь, як популярні м'ясні скибочки потрапляють у ваш бутерброд?

У мережі з'явилося вірусне відео, на якому зафіксовано процес виготовлення шинки на виробничій лінії, але воно змусило покупців заприсягтися, що вони більше ніколи не візьмуть до рук таку упаковку. Глядачі спочатку прийняли вихідний продукт за рожеве морозиво.

Відео опублікувала користувач TikTok @thatafricanchick2, яка стверджує, що його знято на невідомій фабриці з виробництва продуктів харчування. Оскільки на відео було показано весь процес, багато людей вирішили переглянути свої смаки, а інші й зовсім відмовилися від такої страви.

"Я не хочу в це вірити", — свідчив підпис під відео.

Рожевий слиз зачерпується у великі жовті бадді й переливається працівниками фабрики в банки у формі буханця, після чого вони сильно б'ють по них, щоб розподілити суміш по резервуарах, які потім поміщаються в духовку для приготування. Після того як вони приготувалися і набули коричневого кольору, схожі на що завгодно, тільки не на шинку, їх поміщають у машину для нарізки.

Нарізані скибочки, більше схожі на звичну нам шинку, поміщають в іншу жовту ванну, імовірно для пакування та продажу. Відео, яким поділився користувач TikTok @thatafricanchick2, набрало понад 10 млн переглядів.

Багато людей висловили свою думку про ролик.

"Я думав, що це глазур, потім морозиво, потім хліб, потім ось це! Я більше ніколи не буду їсти м'ясо, я стану вегетаріанцем", — написав один із глядачів.

Однак інших більше вразила чистота на фабриці — принаймні, вони знають, що це продукт із санітарної зони.

"Принаймні, процес виглядає чистим, набагато кращим, ніж на інших робочих місцях, які я бачив", — написав один із користувачів TikTok.

Раніше Фокус повідомляв, що працівник фабрики показав, як роблять крабові палички. Спочатку крабове м'ясо, схоже на білок, проходить низку процесів, після чого його фарбують у червоний і білий кольори.

Також стало відомо, що кухареві загрожує до 9 років в'язниці за приготовану на мангалі страву. Чоловік поділився відео, в якому він показав підписникам, як потрібно готувати рептилію для вживання в їжу. Кухар каже, що м'ясо крокодила на смак схоже на філе курки.