Поклялися більше не їсти: працівник фабрики показав, як роблять крабові палички (фото)

Співробітник найбільшої у світі фабрики з виробництва крабових паличок розповів, як насправді виготовляється їхній продукт. Підприємство виробляє близько 40 000 тонн продукції на рік, що майже в чотири рази важче за Ейфелеву вежу.

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Працівник фабрики з виробництва крабових паличок, розташованої в Таїланді, показав процес виготовлення рибних паличок, і деякі люди поклялися ніколи більше не їсти їх після перегляду відео. Про це пише The Mirror.

Ці солоні палички продаються у великих кількостях по всьому світу. Деякі любителі морепродуктів вибирають саме їх, але мало хто знає, як і з чого роблять цей продукт. Після того, як секрет було розкрито, багато людей заявили, що відчувають огиду і більше не будуть їх їсти.

Спочатку крабове м'ясо, схоже на білок, проходить низку процесів, після чого його фарбують у червоний і білий кольори. Заморожені блоки риб'ячого м'яса пропускають через машину і подрібнюють до утворення сірої пасти, після чого вони рухаються по конвеєру, де до них додають сіль та інші ароматизатори.

Усе це має дуже сумний вигляд і далеке від того, що покупці звикли бачити на полицях супермаркетів. Відео на популярному форумі Reddit розмістив користувач, який стверджує, що працює на фабриці з виробництва крабових паличок. Він написав, що тепер людям буде важко дивитися на них по-старому.

Заморожені блоки риб'ячого м'яса пропускають через машину і подрібнюють до утворення сірої пасти Фото: Food Kingdom

Рибна суміш змішується з льодом, рослинною олією та цукром. Видно, як робітники пропускають її через трубу, яка перетворює її на величезну збиту сіру масу пасти, після чого її формують у смужки та забарвлюють у певний колір і форму. Після фарбування їх загортають у класичну упаковку і заморожують, щоб вони потрапили на полиці магазинів.

Видання зазначає, що ця фабрика є найбільшою у світі й виробляє близько 40 000 тонн рибних паличок на рік, що майже вчетверо важче за Ейфелеву вежу. Вони продаються більш ніж у 37 країнах світу.

Після фарбування їх загортають у класичну упаковку і заморожують Фото: Food Kingdom

Люди швидко прокоментували запис, зроблений на форумі, зазначивши, що єдиним інгредієнтом, який вони змогли визначити, був лід.

"Якби в назві не було вказано, що вони роблять крабові палички або взагалі будь-яку їжу, я б дійшов до 1:38, перш ніж зрозумів, що вони не роблять якийсь промисловий будівельний матеріал", — написав один із користувачів Reddit.

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