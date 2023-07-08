Поклялись больше не есть: работник фабрики показал, как делают крабовые палочки (фото)

Сотрудник крупнейшей в мире фабрики по производству крабовых палочек рассказал, как на самом деле изготавливается их продукт. Предприятие производит около 40 000 тонн продукции в год, что почти в четыре раза тяжелее Эйфелевой башни.

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Работник фабрики по производству крабовых палочек, расположенной в Таиланде, показал процесс изготовления рыбных палочек, и некоторые люди поклялись никогда больше не есть их после просмотра видео. Об этом пишет The Mirror.

Эти соленые палочки продаются в больших количествах по всему миру. Некоторые любители морепродуктов выбирают именно их, но мало кто знает, как и из чего делают этот продукт. После того, как секрет был раскрыт, многие люди заявили, что испытывают отвращение и больше не будут их есть.

Вначале крабовое мясо, похожее на белок, проходит ряд процессов, после чего его окрашивают в красный и белый цвета. Замороженные блоки рыбьего мяса пропускают через машину и измельчают до образования серой пасты, после чего они движутся по конвейеру, где к ним добавляют соль и другие ароматизаторы.

Все это выглядит очень уныло и далеко от того, что покупатели привыкли видеть на полках супермаркетов. Видео на популярном форуме Reddit разместил пользователь, который утверждает, что работает на фабрике по производству крабовых палочек. Он написал, что теперь людям будет трудно смотреть на них по-старому.

Замороженные блоки рыбьего мяса пропускают через машину и измельчают до образования серой пасты Фото: Food Kingdom

Рыбная смесь смешивается со льдом, растительным маслом и сахаром. Видно, как рабочие пропускают ее через трубу, которая превращает ее в огромную взбитую серую массу пасты, после чего ее формуют в полоски и окрашивают в определенный цвет и форму. После окрашивания их заворачивают в классическую упаковку и замораживают, чтобы они попали на полки магазинов.

Издание отмечает, что эта фабрика является крупнейшей в мире и производит около 40 000 тонн рыбных палочек в год, что почти в четыре раза тяжелее Эйфелевой башни. Они продаются более чем в 37 странах мира.

После окрашивания их заворачивают в классическую упаковку и замораживают Фото: Food Kingdom

Люди быстро прокомментировали запись сделанную на форуме, отметив, что единственным ингредиентом, который они смогли определить был лед.

"Если бы в названии не было указано, что они делают крабовые палочки или вообще какую-либо еду, я бы дошел до 1:38, прежде чем понял, что они не делают какой-то промышленный строительный материал", — написал один из пользователей Reddit.

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