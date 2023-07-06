Совет врача: женщина с помощью колы растворила куриную кость, застрявшую в горле

Бет Браш боролась с болью все выходные, полагая, что со временем все само пройдет. Этого не случилось, поэтому женщина отправилась в отделение неотложной помощи, где врач посоветовал ей купить 4 банки Coca-Cola.

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Бет Браш из Новой Зеландии, у которой в горле застряла небольшая куриная кость, утверждает, что врач скорой помощи прописал ей интересное средство. Специалист посоветовал ей пить много колы. Об этом пишет Oddity Central.

Женщина недавно рассказала невероятную историю о том, как ей удалось избавиться от куриной кости, застрявшей в горле необычным образом. Все началось с того, что она посетила свой любимый ресторан в Веллингтоне и попробовала новое блюдо из курицы. Персонал спросил, не против ли она костей, и, побывав в нескольких странах, где подача мяса на кости считается нормальным явлением, она не была обескуражена этим. К сожалению, во время поедания острого блюда молодая женщина начала ощущать какое-то щекотание в горле.

Женщина боролась с болью все выходные, полагая, что со временем она пройдет. Этого не случилось, поэтому в понедельник утром она первым делом отправилась в отделение неотложной помощи. Ей сообщили, что у нее в горле действительно застрял маленький кусочек куриной кости, но ЛОР-специалист сказал, что это не повод для беспокойства.

Браш испытала облегчение, узнав, что ситуация несерьезная, но она все равно ожидала, что ей придется пройти какую-то инвазивную процедуру. Вместо этого врач просто посоветовал ей выпить четыре банки Coca-Cola, чтобы растворить кусочек кости. Женщина удивилась такому средству, но пошла в супермаркет и купила напиток. К ее удивлению, на следующее утро ей стало лучше, а к следующему дню она уже пришла в норму.

Иллюстративное фото Фото: unsplash.com

Доктор Брайан Бетти, председатель организации General Practice New Zealand, рассказала Stuff.co.nz, что никогда раньше не сталкивалась с таким средством, назначенным врачом, но добавил, что известно, что кока-кола это кислотный напиток, который может даже разрушить зубную эмаль. Это не совсем то средство, которое назначает врач, но если оно может предотвратить инвазивные процедуры, то стоит попробовать.

"Если оно позволило избежать операции, эндоскопа или других процедур, то, очевидно, оно справилось со своей задачей. Так что можно сказать, что это разумный совет, который был дан", — говорит Бетти.

Бет Браш сама провела эксперимент, оставив куриные кости в кока-коле на несколько дней и наблюдая, как они разрушаются, но есть также исследование, проведенное в Великобритании, которое предполагает, что шипучий напиток может помочь извлечь кости из горла людей, заставляя их распадаться.

Ранее Фокус писал, что в Китае люди "едят" речные камни со специями. Это необычное блюдо называется суодиу и было придумано сотни лет назад лодочниками, чтобы обмануть желудок. Предполагается, что люди должны обсасывать камни, а затем выплевывать их.

Также сообщалось, что повару грозит до 9 лет тюрьмы за приготовленное на мангале блюдо. Мужчина поделился видео, в котором он показал подписчикам как нужно готовить рептилию для употребления в пищу. Повар говорит, что мясо крокодила по вкусу похоже на филе курицы.