Порада лікаря: жінка за допомогою коли розчинила курячу кістку, що застрягла в горлі

Бет Браш боролася з болем усі вихідні, вважаючи, що згодом все само пройде. Цього не сталося, тому жінка вирушила у відділення невідкладної допомоги, де лікар порадив їй купити 4 банки Coca-Cola.

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Бет Браш із Нової Зеландії, у якої в горлі застрягла невелика куряча кістка, стверджує, що лікар швидкої допомоги прописав їй цікавий засіб. Фахівець порадив їй пити багато коли. Про це пише Oddity Central.

Жінка нещодавно розповіла неймовірну історію про те, як їй вдалося позбутися курячої кістки, що застрягла в горлі, у незвичайний спосіб. Усе почалося з того, що вона завітала до свого улюбленого ресторану у Веллінгтоні й спробувала нову страву з курки. Персонал запитав, чи не проти вона кісток, і, побувавши в кількох країнах, де подання м'яса на кістці вважається нормальним явищем, вона не була збентежена цим. На жаль, під час поїдання страви молода жінка почала відчувати якесь лоскотання в горлі.

Жінка боролася з болем усі вихідні, вважаючи, що з часом він мине. Цього не сталося, тому в понеділок уранці вона насамперед вирушила у відділення невідкладної допомоги. Їй повідомили, що в неї в горлі дійсно застряг маленький шматочок курячої кістки, але ЛОР-фахівець сказав, що це не привід для занепокоєння.

Браш відчула полегшення, дізнавшись, що ситуація несерйозна, але вона все одно очікувала, що їй доведеться пройти якусь інвазивну процедуру. Замість цього лікар просто порадив їй випити чотири банки Coca-Cola, щоб розчинити шматочок кістки. Жінка здивувалася такому засобу, але пішла в супермаркет і купила напій. На її здивування, наступного ранку їй стало краще, а до наступного дня вона вже прийшла в норму.

Ілюстративне фото Фото: unsplash.com

Доктор Брайан Бетті, голова організації General Practice New Zealand, розповіла Stuff.co.nz, що ніколи раніше не стикалася з таким засобом, призначеним лікарем, але додала, що відомо, що кока-кола це кислотний напій, який може навіть зруйнувати зубну емаль. Це не зовсім той засіб, який призначає лікар, але якщо він може запобігти інвазивним процедурам, то варто спробувати.

"Якщо воно дало змогу уникнути операції, ендоскопа або інших процедур, то, очевидно, воно впоралося зі своїм завданням. Тож можна сказати, що це розумна порада, яку було дано", — каже Бетті.

Бет Браш сама провела експеримент, залишивши курячі кістки в кока-колі на кілька днів і спостерігаючи, як вони руйнуються, але є також дослідження, проведене у Великій Британії, яке припускає, що шипучий напій може допомогти витягти кістки з горла людей, змушуючи їх розпадатися.

Раніше Фокус писав, що в Китаї люди "їдять" річкове каміння зі спеціями. Ця незвичайна страва називається суодіу і була придумана сотні років тому човнярами, щоб обдурити шлунок. Передбачається, що люди повинні обсмоктувати камені, а потім випльовувати їх.

Також повідомлялося, що кухареві загрожує до 9 років в'язниці за приготовану на мангалі страву. Чоловік поділився відео, в якому він показав підписникам, як потрібно готувати рептилію для вживання в їжу. Кухар каже, що м'ясо крокодила на смак схоже на філе курки.