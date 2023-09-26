"Боже мой": сотрудница McDonald's показала, как готовится популярная еда (видео)

Пользователи соцсетей были удивлены тем, что некоторые блюда в известной сети быстрого питания делают не так, как они предполагали.

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Девушка, которая работает в одном из ресторанов сети McDonald’s в США, рассказала, что яйца, блины и смесь буррито "продаются уже готовыми". Соответствующее видео было опубликовано пользователем blexican_shay83 в TikTok.

Американка продемонстрировала подписчикам упаковки с готовыми котлетами-омлетами, блинчиками и смесью для буррито, состоящей из яиц, колбасы и овощей. Девушка отметила, что на кухне заведения все этим продукты просто разогреваются.

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Многие пользователи соцсети заявили, что эта информация не стала для них открытием.

"Мне просто интересно… до того, как вы начали там работать, вы действительно думали, что они там снова готовят яйца и блины с нуля?", — отметил один из комментаторов.

"Боже мой, ты хочешь сказать, что фастфуд не готовится шеф-поваром-гурманом из свежих ингредиентов?", — написал еще один пользователь.

При этом некоторые комментаторы отметили, что ранее еда в McDonald’s готовилась по-другому. По словам бывших работников заведения, им приходилось вставать раньше, чтобы успеть приготовить блюда.

"В 90-е мы все это делали в 5 утра. Печенье было первым, которое появилось в готовом виде", — написал экс-сотрудник ресторана.

"Черт, когда я там работал (20 лет назад), там готовили и складывали настоящие яйца. И круглые яйца. Так грустно", — добавил еще один пользователь.

Несколько пользователей также выразили свое отрицательное отношение к фастфуду. Один из них заявил, что людям пора перестать ходить в рестораны.

Напомним, в Великобритании сотрудники McDonald's, как утверждается, "бесчеловечно" забили огромную крысу метлой, опасаясь, что она может напасть на детей. Грызун бегал по полу ресторана и прятался за стульями.

Мы также писали о том, как девушка отказалась от работы бортпроводницы, о которой мечтала, и пошла работать в сеть фастфуда McDonald's. Она отметила, что теперь переживает меньше стресса, и может уделять время как семье.