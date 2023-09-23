Ужас в McDonald's: гигантская крыса "набросилась" на трехлетнюю девочку (фото)

На кадрах, которые разлетелись по соцсетям видно, как грызун бегает по полу ресторана и прячется за стульями, а работники судорожно пытаются его поймать.

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В Великобритании сотрудники McDonald's, как утверждается, "бесчеловечно" забили огромную крысу метлой, опасаясь, что она может напасть на детей. Об этом пишет Daily Star.

Испуганная мама Камилла Оладокун заявила, что больше никогда не будет есть в ресторанах быстрого питания после того, как на прошлой неделе, 13 сентября, в лондонском филиале Westfield Stratford City на нее и ее трехлетнюю дочь Яну набросился огромный грызун.

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21-летняя женщина была напугана огромным животным. Она отметила, что испытала "отвращение", когда сотрудники забили его до смерти "бесчеловечным" способом, заставив наблюдавших за этим клиентов "кричать от ужаса".

На кадрах, которые разлетелись по социальным сетям видно, как грызун бегает по полу ресторана и прячется за стульями, а сотрудники McDonald's судорожно пытаются его поймать.

"Работники очень громко разговаривали, и казалось, что что-то происходит. У одного из них была метла, и они бегали вокруг, что-то делая, и тогда я впервые увидела, как что-то бежит по полу. Я достала телефон и увидела, как оно бежит ко мне. В этот момент я остановила запись, потому что мне нужно было схватить дочь. Я испугалась, что она на нее нападет. Крыса буквально бегала вокруг нас, и я боялась, что она что-нибудь сделает. Я знаю, что они могут быть агрессивными, могут укусить, что может привести к проблемам. Я не заботилась о себе, я просто не хотела, чтобы она приближалась к малышке. Она была огромной. Я никогда не видела такой большой крысы", — сказала молодая мать.

По словам Камиллы, поймав грызуна, сотрудники McDonald's стали "забивать" его до смерти метлой Фото: Kennedy News & Media

По словам Камиллы, поймав грызуна, сотрудники McDonald's стали "забивать" его до смерти метлой.

"Я больше никогда не пойду в McDonald's в Великобритании. Если мне и придется туда пойти, то только не в этом районе", — сказала недовольная покупательница заявив, что отныне она будет бойкотировать заведение.

Ранее Фокус сообщал, что парень в шутку сделал предложение девушке в оживленном ресторане. Парень и девушка были вместе долгое время и часто подшучивали друг над другом, но в этот раз розыгрыш зашел слишком далеко.

Также стало известно, что возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию. Женщина обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.