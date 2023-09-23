Жах у McDonald's: гігантський щур "накинувся" на трирічну дівчинку (фото)

На кадрах, які розлетілися соцмережами, видно, як гризун бігає підлогою ресторану і ховається за стільцями, а працівники судомно намагаються його зловити.

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У Великій Британії співробітники McDonald's, як стверджується, "нелюдяно" забили величезного щура мітлою, побоюючись, що він може напасти на дітей. Про це пише Daily Star.

Перелякана мама Камілла Оладокун заявила, що більше ніколи не їстиме в ресторанах швидкого харчування після того, як минулого тижня, 13 вересня, в лондонському філіалі Westfield Stratford City на неї та її трирічну доньку Яну накинувся величезний гризун.

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21-річна жінка була налякана величезною твариною. Вона зазначила, що відчула "огиду", коли співробітники забили її до смерті, змусивши клієнтів, які спостерігали за цим, "кричати від жаху".

На кадрах, які розлетілися соціальними мережами, видно, як гризун бігає підлогою ресторану і ховається за стільцями, а співробітники McDonald's судомно намагаються його зловити.

"Працівники дуже голосно розмовляли, і здавалося, що щось відбувається. В одного з них була мітла, і вони бігали навколо, щось роблячи, і тоді я вперше побачила, як щось біжить по підлозі. Я дістала телефон і побачила, як воно біжить до мене. У цей момент я зупинила запис, тому що мені потрібно було схопити доньку. Я злякалася, що він на неї нападе. Щур буквально бігав навколо нас, і я боялася, що він що-небудь зробить. Я знаю, що вони можуть бути агресивними, можуть вкусити, що може призвести до проблем. Я не дбала про себе, я просто не хотіла, щоб вона наближалася до малятка. Вона була величезною. Я ніколи не бачила такого великого щура", — сказала молода мати.

За словами Камілли, спіймавши гризуна, співробітники McDonald's стали "забивати" його до смерті мітлою Фото: Kennedy News & Media

За словами Камілли, спіймавши гризуна, співробітники McDonald's стали "забивати" його до смерті мітлою.

"Я більше ніколи не піду в McDonald's у Великій Британії. Якщо мені й доведеться туди піти, то тільки не в цьому районі", — сказала незадоволена покупчиня, заявивши, що відтепер вона бойкотуватиме заклад.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець жартома освідчився дівчині у жвавому ресторані. Хлопець і дівчина були разом довгий час і часто жартували один над одним, але цього разу розіграш зайшов занадто далеко.

Також стало відомо, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.