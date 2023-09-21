"Це було приниження": хлопець жартома освідчився дівчині у жвавому ресторані

Хлопець і дівчина були разом довгий час і часто жартували один над одним, але цього разу розіграш зайшов занадто далеко.

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24-річна жінка, яка вирішила не називати свого імені, розповіла про те, як її хлопець освідчився їй жартома у жвавому ресторані. Про це пише The Mirror.

Пара перебуває у стосунках п'ять років і дівчина вважає їх "здоровими й стабільними".

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Однак одного вечора її думка про 26-річного партнера повністю змінилася після того, як він вирішив зробити пропозицію руки та серця заради жарту.

"Мій хлопець, Ендрю, завжди був жартівником і постійно жартував наді мною. Я теж із ним жартую, але цього разу він зайшов занадто далеко", — написала вона на популярному форумі Reddit.

Ендрю влаштував для пари сюрприз. Він попросив дівчину прокинутися о 7-й ранку, тому що у нього була бронь у спа-салон.

"Я була дуже здивована, тому що це не був якийсь особливий день, але я була повністю згодна. У спа-салоні він сказав мені, що хоче піти в шикарний ресторан після того, як ми закінчимо, і що він платить. Я погодилася, адже ми давно нікуди не ходили разом. Потім ми поїхали в ресторан, у нас була гарна, романтична вечеря і взагалі приємне проведення часу. Ми говорили про будинок, у який плануємо переїхати, і базікали про інші речі", — продовжила свою розповідь дівчина.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Приблизно за 40 хвилин після початку трапези Ендрю став на одне коліно і дістав із кишені невелику коробочку нібито з каблучкою.

"Моє серце перестало битися. Я навіть не очікувала цього. Ми ніколи раніше не говорили про пропозиції, але я також подумала, що зараз саме час. Він виголосив промову про те, що я найкрасивіша дівчина у світі, що він хоче жити зі мною вічно, і закінчив її словами: "Вийдеш за мене заміж, принцесо?". Звісно, я відповіла "так". Але через кілька секунд Ендрю вибухнув гучним сміхом. Відкривши коробочку, я побачила там папірець із написом про те, що мене розіграли", — написала жінка.

Розгубившись, жінка дала хлопцеві ляпаса і розплакалася. Вона кинула його і вибігла з ресторану, намагаючись тримати себе в руках.

"Зараз я сиджу у своєму ліжку і плачу, не знаючи, що робити. Він пише і дзвонить мені, але я не відповідаю, бо почуваюся такою сумною, зрадженою, а головне — злою. Я думала, що це буде один із найкращих днів у моєму житті, але все виявилося не так", — додала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Багато користувачів форуму підтримали нещасну жінку в коментарях.

"Це був не розіграш. Це було приниження", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити на показ отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.