Прийняли за божевільну: наречена влаштувала скандал через гостей, які дивилися телевізор

Дівчина була засмучена, коли замість того, щоб насолоджуватися святом, її гості вирішили подивитися боксерський поєдинок. Вона попросила чоловіка припинити це, але він відмовився.

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Жінка, яка вирішила не називати свого імені, розповіла про те, як вступила в перепалку з гостями на її власному весіллі. Вони не переставали дивитися телевізор під час урочистості. Про це пише The Mirror.

Плануючи весілля, майбутні наречені зазвичай уявляють собі, як їхні близькі проводять час разом, танцюють, сміються і говорять тости за майбутнє. Навряд чи багато хто з них мріє про те, щоб їхні гості були прикуті до екрана телевізора під час однієї з найяскравіших подій у житті.

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Просила цього не робити: наречена кинула чоловіка наступного дня після весілля

Одна наречена була засмучена, коли замість того, щоб насолоджуватися святом, її гості зібралися навколо телевізора, і їй нічого не залишалося, як вступити з ними в конфлікт. На жаль, 25-річна дівчина зрештою отримала відсіч, деякі дивилися на неї як на божевільну.

За словами скривдженої нареченої, її весілля відбувалося в будиночку на схилі гори, з видом на озеро. Після "приємної швидкої церемонії" гості сіли за стіл і слухали промови. Як було зазначено в запрошеннях, вона хотіла, щоб вечірка була "трохи формальною", з коктейльним дрес-кодом. Після закінчення промов гості зібралися у вітальні, щоб подивитися по телевізору боксерський поєдинок.

"Я сказала чоловікові, що мене засмучує, що замість того, щоб святкувати весілля, вони просто дивляться телевізор. Я попросила його вимкнути та сказати всім, щоб вони вийшли на вулицю і насолоджувалися святом. Але він заперечив і сказав, що це займе всього 20 хвилин. Пізніше ми поговорили про це. Він зрозумів, що був не правий і що для мене це дуже важливо", — написала дівчина про свою проблему на популярному форумі Reddit.

Ілюстративне фото Фото: Pixabay

У день церемонії наречений не став вимикати телевізор, тому наречена сама попросила гостей про це.

"Усі дивилися на мене як на божевільну. Через це в мене стався напад паніки, і я просиділа в одній із вбиралень близько години. Мій чоловік весь цей час був поруч зі мною і намагався мене заспокоїти. Зрештою вони вимкнули телевізор і вирішили приєднуватися до весілля, але ця проблема зіпсувала цей важливий для мене день. Я не можу перестати думати про це", — додала вона.

Молода жінка побоюється, що вона могла вчинити неправильно, і звернулася до користувачів Reddit, щоб дізнатися їхню думку з цього приводу. Кілька людей повністю зрозуміли, чому вона так засмутилася через цей інцидент, і спробували заспокоїти її.

"Неймовірно груба поведінка на весіллі. Це не спортивний бар. Ваш чоловік був на 100% неправий. Це особливий день, який має бути відзначений повагою з боку гостей. Усі ці гості — такі ж невиховані, як і ваш чоловік", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей. До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити на показ отримані подарунки на своєму весіллі.

Також стало відомо, що пара одружилася в затопленій через тайфуни церкві. Район, у якому проживали Пауло і Мае Паділья, був затоплений, але вони були сповнені рішучості дійти до вівтаря. На подив подружжя, гостям також вдалося дістатися до церкви, пробираючись по воді в шльопанцях і гумових чоботях.