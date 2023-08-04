"Жартівливі" запрошення: наречена отримала подарунки від провідних брендів і знаменитостей (фото)

До списку "запрошених" майбутнього подружжя увійшли такі знаменитості, як Доллі Партон, Джастін Бібер і Джонні Депп, а також їхня улюблена бейсбольна команда Toronto Blue Jays. Вони планують виставити отримані подарунки на своєму весіллі.

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У Канаді наречена отримала безплатні подарунки та листи від провідних брендів і знаменитостей після того, як "запросила" їх на своє весілля. Про це пише The Mirror.

Меган Пірсон і Ділан Коні, яким по 26 років, заручилися в березні 2022 року і збираються одружитися наступного місяця. Пара отримала запрошення на весілля, надруковані не на тому типі листівок, що їх розчарувало.

Але замість того, щоб викинути неправильні картки, вони вирішили трохи повеселитися і розіслали додаткові "жартівливі" запрошення своїм улюбленим знаменитостям, брендам і компаніям, щоб перевірити, чи відгукнеться хто-небудь із них. Вони запросили таких знаменитостей, як Доллі Партон, Джастін Бібер, Джонні Депп і бейсбольну команду Toronto Blue Jays.

Це був легковажний і творчий підхід, покликаний зробити процес планування весілля більш приємним і унікальним. Тож для пари стало несподіванкою, коли у відповідь вони отримали кілька спеціальних посилок і листів з подарунками та побажаннями щасливого шлюбу.

Майбутнє подружжя було приємно здивоване, коли отримало відповіді та подарунки Фото: Jam Press

Майбутнє подружжя не очікувало, що знаменитості чи бренди справді завітають на їхнє весілля, але було приємно здивоване, коли отримало відповіді та подарунки.

"Ми не думали, що отримаємо будь-які відповіді, але потім прийшов перший лист, і ми були так вражені. Зазвичай я отримую багато посилок, але коли ми помітили, що на них зазначені обидва наших імені, то зрозуміли, що це, мабуть, запрошення на наше весілля", — розповіла Меган Пірсон.

Жінка також висловила своє щастя і хвилювання з приводу спеціальних подарунків і листів, які вони отримали від Chick-Fil-A і Toronto Blue Jays, серед інших. Компанія Chick-Fil-A надіслала записку, написану від руки, і посилку, наповнену фірмовими товарами та ваучерами на харчування.

Наречений і наречена планують виставити подарунки на своєму весіллі Фото: Jam Press

Наречений і наречена планують виставити подарунки на своєму весіллі, сподіваючись на нові відгуки, хоча й не очікують особистої присутності знаменитостей. У листі їх тепло привітала команда Toronto Blue Jays. Пара в захваті від унікальної ідеї й вважає, що це чудовий спосіб відволіктися від стресу, пов'язаного з організацією весілля. Своїми захопленнями вони поділилися в TikTok, набравши мільйони переглядів і лайків.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка з дочкою влаштували переполох на весіллі колишнього чоловіка. Чоловік, на ім'я Чжан Юнцюань не хотів давати гроші на утримання своєї дочки від попереднього шлюбу, чим викликав гнів у соціальних мережах.

Також стало відомо, що подружжя по черзі здало одне одного в психлікарню через сварки. У 2021 році стосунки між Цюй Янь і Юань Цян почали стрімко погіршуватися, оскільки вони стали часто сваритися. Під час цих конфліктів жінка часто говорила чоловікові, що він емоційно нестійкий і потребує допомоги фахівців.