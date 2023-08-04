"Шуточные" приглашения: невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей (фото)

В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить полученные подарки на своей свадьбе.

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В Канаде невеста получила бесплатные подарки и письма от ведущих брендов и знаменитостей после того, как "пригласила" их на свою свадьбу. Об этом пишет The Mirror.

Меган Пирсон и Дилан Кони, которым по 26 лет, обручились в марте 2022 года и собираются связать себя узами брака в следующем месяце. Пара получила приглашения на свадьбу, напечатанные не на том типе открыток, что их разочаровало.

Но вместо того, чтобы выбросить неправильные карточки, они решили немного повеселиться и разослали дополнительные "шуточные" приглашения своим любимым знаменитостям, брендам и компаниям, чтобы проверить, откликнется ли кто-нибудь из них. Они пригласили таких знаменитостей, как Долли Партон, Джастин Бибер, Джонни Депп и бейсбольную команду Toronto Blue Jays.

Это был легкомысленный и творческий подход, призванный сделать процесс планирования свадьбы более приятным и уникальным. Поэтому для пары стало неожиданностью, когда в ответ они получили несколько специальных посылок и писем с бесплатными подарками и пожеланиями счастливого брака.

Будущие супруги были приятно удивлены, когда получили ответы и подарки Фото: Jam Press

Будущие супруги не ожидали, что знаменитости или бренды действительно посетят их свадьбу, но были приятно удивлены, когда получили ответы и подарки.

"Мы не думали, что получим какие-либо ответы, но потом пришло первое письмо, и мы были так потрясены. Обычно я получаю много посылок, но когда мы заметили, что на них указаны оба наших имени, то поняли, что это, должно быть, приглашения на нашу свадьбу", — рассказала Меган Пирсон

Женщина также выразила свое счастье и волнение по поводу специальных подарков и писем, которые они получили от Chick-Fil-A и Toronto Blue Jays, среди прочих. Компания Chick-Fil-A прислала записку, написанную от руки, и посылку, наполненную фирменными товарами и ваучерами на питание.

Жених и невеста планируют выставить подарки на своей свадьбе Фото: Jam Press

Жених и невеста планируют выставить подарки на своей свадьбе, надеясь на новые отклики, хотя и не ожидают личного присутствия знаменитостей. В письме их тепло поздравила команда Toronto Blue Jays. Пара в восторге от уникальной идеи и считает, что это отличный способ отвлечься от стресса, связанного с организацией свадьбы. Своими восторгами они поделились в TikTok, набрав миллионы просмотров и лайков.

Ранее Фокус сообщал, что женщина с дочерью устроили переполох на свадьбе бывшего мужа. Мужчина по имени Чжан Юнцюань не хотел давать деньги на содержание своей дочери от предыдущего брака, чем вызвал гнев в социальных сетях.

Также стало известно, что супруги по очереди сдали друг друга в психбольницу из-за ссор. В 2021 году отношения между Цюй Янь и Юань Цян начали стремительно ухудшаться, поскольку они стали часто ссориться. Во время этих конфликтов женщина часто говорила мужу, что он эмоционально неустойчив и нуждается в помощи специалистов.