Приняли за сумасшедшую: невеста устроила скандал из-за гостей, смотревших телевизор

Девушка была расстроена, когда вместо того, чтобы наслаждаться свадебным торжеством, ее гости решили посмотреть боксерский поединок. Она попросила мужа прекратить это, но он отказался.

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Женщина, которая решила не называть своего имени, рассказала о том, как вступила в перепалку с гостями на ее собственной свадьбе. Они не переставали смотреть телевизор во время торжества. Об этом пишет The Mirror.

Планируя свадьбу, будущие невесты обычно представляют себе, как их близкие проводят время вместе, танцуют, смеются и поднимают тосты за будущее. Вряд ли многие из них мечтают о том, чтобы их гости были прикованы к экрану телевизора во время одного из самых запоминающихся событий в жизни.

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Просила этого не делать: невеста бросила мужа на следующий день после свадьбы

Одна невеста была расстроена, когда вместо того, чтобы наслаждаться свадебным торжеством, ее гости собрались вокруг телевизора и ей ничего не оставалось, как вступить с ними в конфликт. К сожалению, 25-летняя девушка в итоге получила отпор, некоторые смотрели на нее как на сумасшедшую.

По словам обиженной невесты, ее свадьба проходила в домике на склоне горы, с видом на озеро. После "приятной быстрой церемонии" гости сели за стол и слушали речи. Как было указано в приглашениях, она хотела, чтобы вечеринка была "немного формальной", с коктейльным дресс-кодом. После окончания речей гости собрались в гостиной, чтобы посмотреть по телевизору боксерский поединок.

"Я сказала мужу, что меня расстраивает, что вместо того, чтобы праздновать свадьбу, они просто смотрят телевизор. Я попросила его выключить и сказать всем, чтобы они вышли на улицу и наслаждались праздником. Но он возразил и сказал, что это займет всего 20 минут. Позже мы поговорили об этом. Он понял, что был не прав и что для меня это очень важно", — написала девушка о своей проблеме на популярном форуме Reddit.

Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В день церемонии жених не стал выключать телевизор, поэтому невеста сама попросила гостей об этом.

"Все смотрели на меня как на сумасшедшую. Из-за этого у меня случился приступ паники, и я просидела в одной из уборных около часа. Мой муж все это время был рядом со мной и пытался меня успокоить. В конце концов они выключили телевизор и решили присоединяться к свадьбе, но эта проблема испортила этот важный для меня день. Я не могу перестать думать об этом", — добавила она.

Молодая женщина опасается, что она могла поступить неправильно, и обратилась к пользователям Reddit, чтобы узнать их мнение по этому поводу. Несколько человек полностью поняли, почему она так расстроилась из-за этого инцидента, и попытались успокоить ее.

"Невероятно грубое поведение на свадьбе. Это не спортивный бар. Ваш муж был на 100% неправ. Это особенный день, который должен быть удостоен уважения со стороны гостей. Все эти гости — такие же невоспитанные, как и ваш муж", — написал один из пользователей форума.

Ранее Фокус сообщал, что невеста получила подарки от ведущих брендов и знаменитостей. В список "приглашенных" будущих супругов вошли такие знаменитости, как Долли Партон, Джастин Бибер и Джонни Депп, а также их любимая бейсбольная команда Toronto Blue Jays. Они планируют выставить на показ полученные подарки на своей свадьбе.

Также стало известно, что пара поженилась в затопленной из-за тайфунов церкви. Район, в котором проживали Пауло и Маэ Падилья, был затоплен, но они были полны решимости дойти до алтаря. К удивлению супругов, гостям также удалось добраться до церкви, пробираясь по воде в шлепанцах и резиновых сапогах.