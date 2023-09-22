Филе ярко-синего цвета: американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу (фото)

Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида рыбы. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.

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В США Джо Чмелек с Аляски в конце прошлого месяца поймал на удочку красного терпуга. Этот улов очень сильно удивил мужчину. Об этом пишет Fox News.

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Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.

"Сегодня был на рыбалке и поймал красного терпуга. Филе рыбы ярко-синее. При приготовлении оно становится белым. Мать-природа невероятна", — написал американец 28 августа.

Многие люди писали в комментариях, что не знали о существовании такого вида рыбы Фото: Facebook/Lodgeottercove

Многие комментаторы под его постами в социальных сетях написали, что не знали о существовании такого вида рыбы.

"Это просто безумие. Я никогда не видел ничего подобного", — написал один из них.

Опытный рыбак добавил, что пойманный им красный терпуг по вкусу напоминает форель. Издание отмечает, что Департамент рыбы и дичи Аляски не может дать рекомендации по употреблению этого вида, поскольку его сотрудникам не удалось собрать достаточное количество образцов для определения уровня содержания ртути.

Эксперты рассказали, что рыбы имеют голубой или сине-зеленый рот и плоть Фото: Facebook/Lodgeottercove

Красный терпуг, или зайцеголовый терпуг — морская донная рыба семейства терпуговых. Представители этого вида обладают темной чешуей с "пестрым" рисунком, который может варьироваться от коричневого, красного, оранжевого до зеленого, что позволяет им сливаться со скалистой средой. Эксперты рассказали, что рыбы имеют голубой или сине-зеленый рот и плоть, которые могут эволюционировать для маскировки.

Ученые точно не знают, почему в тканях этих рыб присутствуют сине-зеленые пигменты, но им известно, что окраска происходит из-за биологической выработки биливердина.

По данным Калифорнийского департамента рыб и дикой природы, данный вид питается морскими червями, ракообразными и мелкими рыбами.

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