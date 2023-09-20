"Не смогли все доесть": возмущенная счетом в ресторане туристка вызвала полицию (фото)

Женщина обнаружила, что счет ее компании в ресторане взлетел до 1000 долларов и обратилась в правоохранительные органы, заявив, что их не проинформировали о стоимости блюда.

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50-летняя Дзюнко Шинба, находившаяся в Сингапуре, 19 августа обедала в ресторане Seafood Paradise, когда узнала, что заказанное ею блюдо чили из крабов стоит около 680 долларов. Об этом пишет Asia One.

Японская туристка обнаружила, что ее счет в ресторане взлетел до 1000 долларов и обратилась в правоохранительные органы, заявив, что ее не проинформировали о стоимости блюда.

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Дзюнко Шинба рассказала, что официант предложил ей блюдо из аляскинского королевского краба, известное в Сингапуре и соседней Малайзии. Чили обычно готовится из грязевых крабов, которые в Seafood Paradise стоят около 20 долларов за 100 граммов. Однако обслуживающий персонал указал эту же цену якобы за все блюдо, а не за его вес.

Представитель компании Paradise Group, которой принадлежит Seafood Paradise, сообщил, что ресторан показал группе из четырех человек Шинбы всего краба.

"Чтобы избежать недоразумений, сотрудники даже принесли целого аляскинского королевского краба перед приготовлением", — сказал он.

Однако, по словам туристки, ей не сказали, что это все будет приготовлен только для них. Она предположила, что им дадут только часть блюда.

Изображение чека, предоставленное женщиной, показывает, что стоимость краба составляет около 680 долларов США, а его вес — около 3,5 кг.

Цена краба 20 долларов за 100 граммов, а его вес — около 3,5 кг Фото: Asia One

"В ресторане было три тарелки с крабом и много других блюд — мы не смогли все доесть", — рассказала она изданию.

Вместе со стоимостью других блюд общий счет за стол Шинбы составил около 1000 долларов. После этого женщина попросила Seafood Paradise вызвать полицию, и на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов.

После некоторого обсуждения туристам была предоставлена скидка в размере около 78 долларов США, а ее друг расплатился за еду своей кредитной картой, сообщает издание.

Представитель Paradise Group сообщил AsiaOne, что менеджер ресторана помог Шинбе написать заявление в полицию и предложил скидку "по доброй воле". Японка также обратилась в Совет по туризму Сингапура по поводу этого инцидента, и ее дело было передано в Ассоциацию потребителей страны.

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