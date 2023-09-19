Вызвала полицию: девушка увидела в своем бургере загадочную красную таблетку (видео)

Американка по имени Джей купила бургер в сети ресторанов быстрого питания Wendy's и обнаружила в нем таблетку, после чего вызвала полицию. Видео, в котором она показала неожиданную находку, она опубликовала в TikTok.

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В США 29-летння женщина по имени Джей купила бургер в сети ресторанов быстрого питания Wendy's и нашла в нем таблетку, после чего вызвала полицию. Об этом пишет Daily Dot.

Девушка, работающая медсестрой, опубликовала в TikTok видео, в котором она показала неожиданную находку. Ее ролик посмотрели более 1,6 миллиона раз с момента публикации.

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"Это неприемлемо", — подписала девушка ролик. В видео американка показала наполовину съеденный бургер Wendy's, в котором между котлет можно заметить таблетку ярко-синего цвета.

"Внутри моего гребаного бургера находится чертова таблетка", — сказала Джей.

Женщина обратилась к администратору заведения, который пошел разбираться с сотрудниками после чего выбросил блюдо в мусорное ведро и извинился перед клиентами.

Американка отметила, что пришла в закусочную вместе с детьми и после случившегося несколько часов провела в больнице, чтобы убедиться в том, что с ними все в порядке.

Позже, девушка опубликовала еще одно видео. Она рассказала, что обратилась в полицию из-за таблетки, которую заметила в еде. В конечном итоге сотрудники полиции выяснили, что ее случайно обронила одна из сотрудниц заведения.

"Я была в бешенстве. Но я поступила правильно, что позвонила в полицию, они проверили это место", — отметила она.

Многие пользователи выразили свою поддержку женщине и подчеркнули, что случившееся является неприемлемым. Другие были возмущены тем, что сотрудница ресторана заметила пропажу таблетки, но не предупредила никого об этом.

"Хорошо, что все закончилось хорошо", — написал один из комментаторов.

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