Удивила поваров: туристка заказала лобстера за $200 и совершила неожиданный поступок (видео)

Посетители были ошеломлены, когда туристка освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море.

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Женщина вместе с мужем отдыхала в Италии и заказала в шикарном ресторане лобстера за 200 долларов (7 371 гривну), а затем совершила самый неожиданный поступок. Об этом пишет The Mirror.

Любительница животных обедала на средиземноморском острове Сардиния, когда, удивив всех, она спросила, не будет ли ракообразному больно, если его сбросить с высоты.

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Женщина заказала в шикарном ресторане лобстера за 200 долларов (7 371 гривну), а затем сделала со своим блюдом нечто неожиданное.

Посетители были ошеломлены, когда туристка освободила ракообразное, прежде чем оно было приготовлено поварами известного ресторана на Средиземном море. Женщина пришла в заведение Gente di Mare в Гольфо-Аранчи на итальянском острове Сардиния вместе со своим мужем. Она заказала лобстера с лингвинами по-каталонски.

"Сначала я подумал, что она шутит. Потом я понял, что женщина была настроена серьезно и хотела сделать доброе дело", — рассказал Антонио Фазолино, который является совладельцем ресторана вместе со своим братом Джанлукой.

Итальянец рассказал, как он достал лобстера из аквариума, а затем взвесил его на кухне. Он назвал вес — почти два килограмма — и цену: 200 долларов (7 371 гривну). Затем живого морского обитателя вынесли в прозрачном ведре и поставили рядом со столом супругов.

Женщина заказала лобстера с лингвинами по-каталонски Фото: Jam Press

Туристка спросила, не может ли животное "пораниться", если его сбросить с высоты. Получив заверения от присутствующих, что с лобстером ничего не случится, она аккуратно опустила его через металлические перила и выбросила в море. Он сразу же уплыл.

"Видя ее радость и волнение, я тоже был тронут. Она была очень счастлива и рада, что смогла исполнить это желание, и мы были счастливы вместе с ней", — добавил Антонио.

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