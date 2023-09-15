Удивительная трансформация: женщина сбросила 60 килограммов из-за своего фото

Несмотря на отсутствие строгого режима физических упражнений, Никки Форбс смогла добиться прогресса, выполняя ежедневные поручения и снижая количество потребляемых калорий.

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35-летнея жительница Великобритании Никки Форбс пережила потрясающую трансформацию, сбросив 60 килограммов. Женщина решила рассказать о своей истории мотивации. Об этом пишет Daily Star.

По словам британки, поворотным моментом стала случайная фотография, сделанная ее 6-летней дочерью. Когда она увидела этот кадр впервые, она даже не могла узнать себя. Именно после этого женщина решила все изменить.

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Фото дочери стало для Форбс источником мотивации. Она внезапно решила что-то сделать с избыточным весом и поставила перед собой амбициозную цель — избавиться от 60 килограммов.

"Я просматривала свои фотографии и поняла, что среди них есть снимок, на котором я сижу и пью кофе. Я настолько изменилась? Я действительно так выгляжу?" — думала в тот момент британка.

Она начала внимательно контролировать свой рацион, делая его более здоровым. Ники подсчитывала калории и проверяла информацию о питательной ценности съеденного, пытаясь сделать выбор в пользу более здоровых продуктов. Сначала она отказалась от вредных продуктов, таких как чипсы и фастфуд. Женщина позволяла себе раз в неделю что-то из списка запрещенных продуктов, но всегда следила, чтобы это укладывалось в ее суточную калорийность.

Теперь Никки комфортно в своем весе Фото: SWNS

Несмотря на отсутствие строгого режима физических упражнений, Никки смогла добиться прогресса, выполняя ежедневные поручения и снижая количество потребляемых калорий.

За два года такой дисциплинированной диеты и без сильных физических нагрузок Форбс сумела достичь своей цели.

"Я была настолько полной, что даже обычные повседневные активности сжигали много калорий. Поэтому я похудела, просто контролируя свое питание", — рассказала она.

Теперь Никки комфортно в своем весе, и она может уделять больше времени активному отдыху со своими детьми, чем она очень гордится.

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