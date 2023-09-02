Может быть опасно: мужчина оглох на одно ухо после страстного поцелуя с возлюбленной

Влюбленная пара провела День святого Валентина в больнице. Публикация с рассказом о поцелуе стала вирусной в китайских социальных сетях, собрав более миллиона лайков и 400 тысяч комментариев.

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Мужчина из Китая временно потерял слух после страстного десятиминутного поцелуя с возлюбленной. Об этом пишет South China Morning Post.

22 августа, в китайский День святого Валентина, мужчина и его девушка страстно целовались у живописного Западного озера в восточной китайской провинции Чжэцзян. Во время поцелуя, по словам мужчины, он услышал булькающий звук и почувствовал боль в левом ухе, из-за чего не смог нормально слышать.

Пара поспешила в больницу, где врачи обнаружили, что у него повреждена барабанная перепонка. Медики прописали мужчине антибиотики и сказали, что на восстановление потребуется близко двух месяцев. Однако иногда в подобных случаях может даже потребоваться операция.

По мнению врачей, страстные поцелуи могут привести к резкому изменению давления воздуха в ухе. В сочетании с тяжелым дыханием партнера это вызывает дисбаланс, приводящий к проколу.

Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Издание отмечает, что помимо поцелуев, причиной перфорации барабанной перепонки могут стать драки, дорожно-транспортные происшествия, ныряние и полеты.

Публикация с рассказом о поцелуе стала вирусной в китайских социальных сетях, собрав более миллиона лайков и 400 тысяч комментариев. Один из комментаторов с иронией отметил: "Любовь действительно оглушает". Другой заметил, что именно поэтому он остается одиноким: искать партнера для поцелуев может быть слишком опасно.

Ранее Фокус сообщал, что женщина потеряла все свои сбережения из-за экстрасенса. В ходе многочисленных сеансов целитель, как утверждается, завоевал доверие женщины. Экстрасенс убедил ее в том, что в ней заперты "злые духи" и что только он может ей помочь.

Также стало известно, что американец рискует жизнью, питаясь каждый день сырым мясом. Мужчина тратит на сырое мясо 175 долларов в неделю и съедает по 1-2 килограмма в день. В его ежедневный рацион входят и другие неприготовленные органы животных.