Викликала поліцію: дівчина побачила у своєму бургері загадкову червону таблетку (відео)

Американка, на ім'я Джей купила бургер у мережі ресторанів швидкого харчування Wendy's і виявила в ньому таблетку, після чого викликала поліцію. Відео, в якому вона показала несподівану знахідку, вона опублікувала в TikTok.

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У США 29-річна жінка, на ім'я Джей купила бургер у мережі ресторанів швидкого харчування Wendy's і знайшла в ньому таблетку, після чого викликала поліцію. Про це пише Daily Dot.

Дівчина, яка працює медсестрою, опублікувала в TikTok відео, в якому вона показала несподівану знахідку. Її ролик подивилися понад 1,6 мільйона разів з моменту публікації.

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"Це неприйнятно", — підписала дівчина ролик. У відео американка показала наполовину з'їдений бургер Wendy's, у якому між котлетами можна помітити таблетку яскраво-синього кольору.

"Усередині мого чортового бургера знаходиться чортова таблетка", — сказала Джей.

Жінка звернулася до адміністратора закладу, який пішов розбиратися зі співробітниками, після чого викинув страву у відро для сміття і попросив вибачення перед клієнтами.

Американка зазначила, що прийшла в заклад швидкого харчування разом із дітьми й після того, що сталося, кілька годин провела в лікарні, щоб переконатися в тому, що з ними все гаразд.

Пізніше, дівчина опублікувала ще одне відео. Вона розповіла, що звернулася в поліцію через таблетку, яку помітила в їжі. Зрештою співробітники поліції з'ясували, що її випадково впустила одна зі співробітниць закладу.

"Я була в сказі. Але я вчинила правильно, що зателефонувала в поліцію, вони перевірили це місце", — зазначила вона.

Багато користувачів висловили свою підтримку жінці й наголосили, що те, що трапилося, є неприйнятним. Інші були обурені тим, що співробітниця ресторану помітила пропажу таблетки, але не попередила нікого про це.

"Добре, що все закінчилося добре", — написав один із коментаторів.

Раніше Фокус повідомляв, що в США посеред вулиці відкрили бар для бездомних. У таборі, що стихійно утворився, були виставлені пляшки зі спиртними напоями, безліч диванів, шезлонгів і лежаків. Поліція проводить розслідування, намагаючись з'ясувати його походження.

Також стало відомо, що жінка скинула 60 кілограмів через своє ж фото. Попри відсутність суворого режиму фізичних вправ, Ніккі Форбс змогла домогтися прогресу, виконуючи щоденні доручення і знижуючи кількість споживаних калорій.