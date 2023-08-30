"Звучит отвратительно": люди узнали из чего делают популярный английский соус (видео)

Некоторые фанаты вустерширского соуса признались, что любили его всю жизнь, однако понятия не имели, как именно его готовят.

Related video

Некоторые любители вустерширского соуса были озадачены, узнав технологию его приготовления. Об этом пишет Mirror 29 августа.

Волна обсуждений поднялась после того, как YouTube-канал DCODE от Discovery опубликовал видео с предприятия Lea and Perrins, на котором с 1897 года производится популярный британский соус.

Как оказалось, многие поклонники соуса не знали, что в его состав входят анчоусы, которые предварительно хранятся три года. Рецепт также включает чеснок, лук и тамариндовую пасту.

"130 бочек испанских анчоусов выдерживаются до трех лет. Свежая рыба портится очень быстро, поэтому слои анчоусов засаливают", — говорится в видеоролике.

Технология приготовления вустерширского соуса

В комментариях к видео некоторые люди отметили, что не подозревали о наличии в рецептуре анчоусов, так как любят этот соус, но ненавидят рыбу.

"Я так люблю этот соус! Я не знал, что в нем и как он сделан", — написал один из комментаторов.

"Я понятия не имел, что в том или ином блюде есть анчоусы, все части которых ферментируются годами. Звучит отвратительно, но на вкус так вкусно. У меня потекли слюнки, просто смотря на это", — добавил другой пользователей.

Напомним, люди поклялись никогда больше не покупать нарезанную ветчину после появления вирусного видеоролика с фабрики, на котором показан процесс ее изготовления. Она выглядит совершенно неузнаваемо по сравнению с привычными нам продуктами.

Мы также писали о том, что друг Ким Кардашьян подал иск на $20 млн на компанию по производству соуса. Американский телеведущий и блогер Джонатан Чебан утверждает, что был ранен бутылкой корейского соуса для барбекю San-J.