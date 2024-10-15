"Найогидніша" їжа: футбольні фани обурились стравою на стадіоні під час матчу Ліги Європи

В коментарях до фотографії люди називали страву "недоїдками" та зазначали, що не стали б таке їсти навіть "під час зомбі-апокаліпсису".

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Уболівальники одного з футбольних клубів розлютились, коли спробували страву на стадіоні під час одного з матчів Ліги Європи в Угорщині. Фани назвали її "найогиднішою", пише The Daily Star.

"Футбольна їжа", тобто їжа на футбольних стадіонах, завжди є гарячою темою для обговорення серед уболівальників. Однак нещодавно під час матчу в Угорщині страва викликала у вболівальників обурення. Угорська версія сирно-цибулевого тосту сильно відрізнялася від звичного англійським вболівальникам.

Зокрема, один із футбольних фанатів в мережі X виклав фотографію цієї страви та підписав її як "жирний хліб". На фото можна побачити ледь підсмажену скибочку хліба з розплавленим сиром і кількома поспіхом нарізаними скибочками червоної цибулі.

В коментарях люди критикували "делікатес". Багато хто зізнавався, що більше не буде негативно відгукуватись про їжу у Великій Британії.

"Це зробила п'ятирічна дитина?" — запитав один спантеличений відвідувач.

Інший користувач відзначив, що це угорський делікатес. На думку ще одного коментатора, це не можна їсти "навіть бувши голодним під час зомбі-апокаліпсису". Дехто називав страву "недоїдіками".

Фокус раніше писав, як в соціальній мережі Reddit люди з досвідом роботи в харчовій промисловості розповідали про свій досвід роботи. Вони поділились, як роблять чипси Pringles, розкрили "секретний рецепт" KFC, а також пояснили, чому ресторанна їжа смачніша, ніж домашня.

Нагадаємо, нещодавно 43-річна Ліза Бернетт з Хартфордшира (Англія) змінила своє життя, подолавши залежність від чипсів та іншої шкідливої їжі. Таким чином вона хотіла домогтися бажаної статури.