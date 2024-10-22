Курйозний автогол воротаря і відбитий пенальті: "Шахтар" поступився "Арсеналу" в Лізі Чемпіонів (фото)

"Шахтар" поступився "Арсеналу" на виїзді з рахунком 0:1. "Каноніри" витратили рівно стільки сил, скільки потрібно було для перемоги, скориставшись помилкою оборони української команди. Штурм воріт Давида Раї на останніх хвилинах все ж міг принести бажану нічию українській команді.

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Перед матчем із "Шахтарем" головний менеджер "Арсеналу" Мікель Артета співчутливо говорив про українську команду й обіцяв тепле приймання. Слова Артети на пресконференції цитувало BBC.

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Іспанський тренер назвав сильним ходом те, що українська команда намагається за допомогою футболу привернути увагу світової громадськості до того, що відбувається в Україні.

"Ми надамо їм найтепліше приймання", — обіцяв він.

Але на футбольному ж полі жодного попусту не було. "Каноніри" відразу ж притиснули "Шахтар" до воріт. Футболісти групи атаки "Арсеналу" раз по раз виходили на ударні позиції, не докладаючи при цьому видимих зусиль і не збільшуючи темп. Воротам "Шахтаря" загрожував навіть Ріккардо Калафьорі — італійський захисник, який витіснив зі складу Олександра Зінченка.

Курйозний автогол воротаря "Шахратя"

На 29-й хвилині Дмитро Різник пропустив курйозний гол. 23-річний бразильський вінгер Габріел Мартінеллі з лівого флангу змістився в центр і пробив у нижній кут — м'яч ударився об штангу, потім об верхню частину стегна голкіпера "гірників" та вкотився у ворота. Пропущений м'яч записали як автогол воротаря.

Автогол голкіпера Фото: Скрін відео

За весь перший тайм у "Шахтаря" було небагато спроб вийти в контратаку. В одному з епізодів Егіналду обікрав на фланзі захисника, але довести справу до удару не вдалося. А вже під завісу першої 45-хвилинки Різник ногою відбив практично удар впритул від Габріеля Жезуса, і в такий спосіб розпочав контрвипад своєї команди. Його продовжив Судаков, після пасу якого все той же Егіналду з лінії штрафного пробив вище воріт у регбійному стилі.

У другому таймі "кнаоніри" все ж утримали переможний рахунок. Можливості збільшити перевагу були у Мартінеллі та Троссарда. Зі свого боку, "Шахтар" міг зрівнювати рахунок на 56-й хвилині, але Егіналду пробив вище.

Голкіпер "Шахтаря" відбив пенальті

За 15 хвилин арбітр призначив пенальті у ворота "Шахтаря" за гру рукою Валерія Бондаря. Але Різник виручив і ногою парирував удар бельгійця Леандро Троссарда з точки.

Леандро Троссард пробиває пенальті

Сейв Дмитра Різника Фото: Скрін відео

Після пенальті "Гірники" підбадьорилися й організували кілька непоганих вилазок до воріт іспанця Давида Райї. У компенсований час до другого тайму була навіть подоба штурму з боку "Шахтаря". Мабуть, найкращий момент був у бразильця Педріньо, його дальній удар кіпер все ж потягнув. Таким чином, за підсумками 90+ хвилин на табло зберігся рахунок першого тайму.

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