Матч Динамо — Шахтар: де дивитися матч і прогноз на українське дербі

Імовірність успіху команд розцінюють приблизно як рівну. Шахтар іде четвертим із 19 балами після 9 турів. Динамо — другим.

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У неділю, 27 жовтня, о 18:00 київське "Динамо" на стадіоні ім. Лобановського зіграє з донецьким Шахтарем у центральному матчі поточного сезону. Перед "Класичним" Динамо йде другим у таблиці УПЛ із 25 очками. Шахтар посідає четверту сходинку з 19 балами після 9 турів. Першою йде Олександрія.

Динамо — Шахтар: де дивитися матч

Динамо — Шахтар

Пряму трансляцію Динамо — Шахтар покажуть телеканали UPL.TV і 2+2, які, серед іншого, є на платформі Київстар ТВ. У списку трансляцій Megogo зустріч також є.

До всього іншого, матч першої та другої команд УПЛ минулого сезону буде показано на YouTube-каналі FootballHub.

Прогноз на матч Динамо — Шахтар

Шанси команд на успіх розцінюють приблизно як рівні. Коефіцієнт на перемогу "біло-синіх" — 2,66. Перемога "помаранчево-чорних" — 2,58. Нічия — 3,45.

Нагадаємо, що Динамо поступилося Ромі, поразка на "Стадіо Олімпіко" стала вже третьою в нинішньому розіграші Ліги Європи.

Також повідомлялося, що Шахтар поступився Арсеналу в Лізі Чемпіонів через курйозний автогол воротаря Дмитра Різника. До честі голкіпера варто сказати, що саме він не дозволив Леандро Троссарду подвоїти рахунок із пенальті, призначеного за гру рукою Валерія Бондаря.