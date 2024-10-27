Матч Динамо – Шахтер: где смотреть матч и прогноз на украинское дерби

Вероятность успеха команд расценивают примерно как равную. Шахтер идет четвертым с 19 баллами после 9 туров. Динамо — вторым.

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В воскресенье, 27 октября, в 18:00 киевское "Динамо" на стадионе им. Лобановского сыграет с донецким Шахтером в центральном матче текущего сезона.

Перед "Класичним" Динамо идет вторым в таблице УПЛ с 25 очками. Шахтер занимает четвертую строчку с 19 баллами после 9 туров. Первой идет Александрия.

Динамо – Шахтер: где смотреть матч

Динамо — Шахтер

Прямую трансляцию Динамо – Шахтер покажут телеканалы UPL.TV и 2+2, которые, среди прочего, есть на платформе Киевстар ТВ. В списке трансляций Megogo встреча также есть.

Ко всему прочему, матч первой и второй команд УПЛ прошлого сезона будет показан на YouTube-канале FootballHub.

Прогноз на матч Динамо – Шахтер

Шансы команд на успех расценивают примерно как равные. Коэффициент на победу "бело-синих" — 2,66. Победа "оранжево-черных" — 2,58. Ничья — 3,45.

Напомним, что Динамо уступило Роме, поражение на "Стадио Олимпико" стало уже третьим в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

Также сообщалось, что Шахтер уступил Арсеналу в Лиге Чемпионов из-за курьезного автогола вратаря Дмитрия Ризныка. К чести голкипера стоит сказать, что именно он не позволил Леандро Троссарду удвоить счет с пенальти, назначенного за игру рукой Валерия Бондаря.