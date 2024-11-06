"Шахтар" обіграв "Янг Бойз", одного з аутсайдерів Ліги чемпіонів, і піднявся на 25-ту сходинку

Захисники "гірників" помилилися першими, але потім швидко відновили паритет. Олександр Зубков замкнув м'яч із двох метрів після прострілу з флангу Георгія Судакова.

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У середу, 6 листопада, українська команда здобула першу перемогу в єврокубках сезону 2024/25. "Шахтар" на "Арені АуфШальке" німецького Гельзенкірхена переграв швейцарський "Янг Бойз". Фокус підсумував важливі події матчу.

Українська команда володіла перевагою від самого початку матчу і створила достатньо гольових моментів біля воріт суперника, підтвердженням чому слугує статистика ударів у площину: 6-1 на користь "гірників".

"Шахтар" – "Янг Бойз": статистика

Водночас захисники "гірників" помилилися першими, а потім вдалося швидко відновити паритет. Олександр Зубков замкнув м'яч із двох метрів після прострілу з флангу від Георгія Судакова.

На 42-й хвилині Судаков додав до асисту ще й гол. Обігравшись із партнером, він просунувся до лінії штрафного та пробив низом у дальній кут воріт Марвіна Келлера.

У другому таймі в української команди було достатньо нагод, щоб забити ще, але рахунок першого тайму не змінився.

У підсумку "Шахтар" посідає 26-й рядок у турнірній таблиці. Суперник української команди "Янг Бойз" перебуває на передостанній — 35-й сходинці таблиці.

Шахтар у турнірній таблиці Ліги чемпіонів

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