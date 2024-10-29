Володарем "Золотого м'яча" 2024 став іспанець Родрі: чому це викликало подив
Родрі став третім іспанцем-володарем Золотого м'яча. Напередодні вручення премії розгорівся скандал, адже в мережі завірусився список з нібито результатами голосування, за яким Родрі був лише на другому місці, а нагороду мав отримати Вінісіус Жуніор.
Іспанець Родріго Ернандес Касканте, більш відомий як Родрі, який є півзахисником англійського "Манчестер Сіті" став володарем Золотого м'яча-2024. Про це стало відомо з прямої трансляції вручення премії у Парижі.
У переліку претендентів на "Золотий м'яч" Родрі випередив наступних гравців:
- Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал");
- Джуд Беллінґем (Англія, "Реал");
- Дані Карвахаль (Іспанія, "Реал");
- Ерлінг Голанд (Норвегія, "Манчестер Сіті");
- Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/"Реал");
- Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер");
- Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона");
- Тоні Кроос (Німеччина, "Реал");
- Гаррі Кейн (Англія, "Баварія").
Серед претендентів також був гравець збірної України Артем Довбик, проте він посів лише 29-те місце.
28-річний Родрі став третім іспанцем, якого відзначили найпрестижнішою особистою нагородою у футболі. До цього "Золотий м'яч" двічі отримував Альфредо Ді Стефано (1957, 1959) та одного разу – Луїс Суарес Мірамонтес (1960).
Напередодні вручення "Золотого м'яча" розгорівся скандал, адже ввечері 28 жовтня у мережі завірусився список, який нібито показує 12 найкращих фіналістів. Відповідно до нього Вінісіус Жуніор очолював турнірну таблицю з 630 балами і саме він нібито мав отримати нагороду. Родрі, згідно з цими даними, фінішував другим з 576 очками, а Джуд Беллінгем — третім з 422 балами.
Через цей "витік" інформації делегація мадридського "Реала" в повному складі проігнорувала церемонію та в останній момент скасувала виліт до Парижу.
Кого ще нагородили
Під час церемонії вручення нагород призи отримали й інші зірки футболу:
- Айтана Бонматі — жіночий "Золотий м'яч";
- Ламін Ямал — трофей Раймона Копи;
- Емільяно Мартінес — приз Лева Яшина;
- Харрі Кейн, Кіліан Мбаппе — приз Герда Мюллєра;
- Дженніфер Ермосо — приз Сократеса;
- "Реал" — чоловічий клуб року;
- "Барселона" — жіночий клуб року;
- Емма Гейз, Карло Анчелотті — приз Йохана Кройфа.
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