Володарем "Золотого м'яча" 2024 став іспанець Родрі: чому це викликало подив

Родрі став третім іспанцем-володарем Золотого м'яча. Напередодні вручення премії розгорівся скандал, адже в мережі завірусився список з нібито результатами голосування, за яким Родрі був лише на другому місці, а нагороду мав отримати Вінісіус Жуніор.

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Іспанець Родріго Ернандес Касканте, більш відомий як Родрі, який є півзахисником англійського "Манчестер Сіті" став володарем Золотого м'яча-2024. Про це стало відомо з прямої трансляції вручення премії у Парижі.

У переліку претендентів на "Золотий м'яч" Родрі випередив наступних гравців:

Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал");

Джуд Беллінґем (Англія, "Реал");

Дані Карвахаль (Іспанія, "Реал");

Ерлінг Голанд (Норвегія, "Манчестер Сіті");

Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ/"Реал");

Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер");

Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона");

Тоні Кроос (Німеччина, "Реал");

Гаррі Кейн (Англія, "Баварія").

Серед претендентів також був гравець збірної України Артем Довбик, проте він посів лише 29-те місце.

Артем Довбик з дружиною Фото: Getty Images

28-річний Родрі став третім іспанцем, якого відзначили найпрестижнішою особистою нагородою у футболі. До цього "Золотий м'яч" двічі отримував Альфредо Ді Стефано (1957, 1959) та одного разу – Луїс Суарес Мірамонтес (1960).

Напередодні вручення "Золотого м'яча" розгорівся скандал, адже ввечері 28 жовтня у мережі завірусився список, який нібито показує 12 найкращих фіналістів. Відповідно до нього Вінісіус Жуніор очолював турнірну таблицю з 630 балами і саме він нібито мав отримати нагороду. Родрі, згідно з цими даними, фінішував другим з 576 очками, а Джуд Беллінгем — третім з 422 балами.

Через цей "витік" інформації делегація мадридського "Реала" в повному складі проігнорувала церемонію та в останній момент скасувала виліт до Парижу.

Кого ще нагородили

Під час церемонії вручення нагород призи отримали й інші зірки футболу:

Айтана Бонматі — жіночий "Золотий м'яч";

Ламін Ямал — трофей Раймона Копи;

Емільяно Мартінес — приз Лева Яшина;

Харрі Кейн, Кіліан Мбаппе — приз Герда Мюллєра;

Дженніфер Ермосо — приз Сократеса;

"Реал" — чоловічий клуб року;

"Барселона" — жіночий клуб року;

Емма Гейз, Карло Анчелотті — приз Йохана Кройфа.

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