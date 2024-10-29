Обладателем "Золотого мяча" 2024 стал испанец Родри: почему это вызвало удивление
Родри стал третьим испанцем-обладателем Золотого мяча. Накануне вручения премии разгорелся скандал, ведь в сети завирусился список с якобы результатами голосования, по которому Родри был лишь на втором месте, а награду должен был получить Винисиус Жуниор.
Испанец Родриго Эрнандес Касканте, более известный как Родри, который является полузащитником английского "Манчестер Сити" стал обладателем Золотого мяча-2024. Об этом стало известно из прямой трансляции вручения премии в Париже.
В перечне претендентов на "Золотой мяч" Родри опередил следующих игроков:
- Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал");
- Джуд Беллингем (Англия, "Реал");
- Дани Карвахаль (Испания, "Реал");
- Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити");
- Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/"Реал");
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер");
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона");
- Тони Кроос (Германия, "Реал");
- Гарри Кейн (Англия, "Бавария").
Среди претендентов также был игрок сборной Украины Артем Довбик, однако он занял лишь 29-е место.
28-летний Родри стал третьим испанцем, которого отметили самой престижной личной наградой в футболе. До этого "Золотой мяч" дважды получал Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и однажды — Луис Суарес Мирамонтес (1960).
Накануне вручения "Золотого мяча" разгорелся скандал, ведь вечером 28 октября в сети завирусился список, который якобы показывает 12 лучших финалистов. Согласно ему Винисиус Жуниор возглавлял турнирную таблицу с 630 баллами и именно он якобы должен был получить награду. Родри, согласно этим данным, финишировал вторым с 576 очками, а Джуд Беллингем — третьим с 422 баллами.
Из-за этой "утечки" информации делегация мадридского "Реала" в полном составе проигнорировала церемонию и в последний момент отменила вылет в Париж.
Кого еще наградили
Во время церемонии вручения наград призы получили и другие звезды футбола:
- Айтана Бонмати — женский "Золотой мяч";
- Ламин Ямал — трофей Раймона Копы;
- Эмильяно Мартинес — приз Льва Яшина;
- Харри Кейн, Килиан Мбаппе — приз Герда Мюллера;
- Дженнифер Эрмосо — приз Сократеса;
- "Реал" — мужской клуб года;
- "Барселона" — женский клуб года;
- Эмма Гейз, Карло Анчелотти — приз Йохана Кройфа.
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