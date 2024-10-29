Обладателем "Золотого мяча" 2024 стал испанец Родри: почему это вызвало удивление

Родри стал третьим испанцем-обладателем Золотого мяча. Накануне вручения премии разгорелся скандал, ведь в сети завирусился список с якобы результатами голосования, по которому Родри был лишь на втором месте, а награду должен был получить Винисиус Жуниор.

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Испанец Родриго Эрнандес Касканте, более известный как Родри, который является полузащитником английского "Манчестер Сити" стал обладателем Золотого мяча-2024. Об этом стало известно из прямой трансляции вручения премии в Париже.

В перечне претендентов на "Золотой мяч" Родри опередил следующих игроков:

Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал");

Джуд Беллингем (Англия, "Реал");

Дани Карвахаль (Испания, "Реал");

Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити");

Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ/"Реал");

Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер");

Ламин Ямаль (Испания, "Барселона");

Тони Кроос (Германия, "Реал");

Гарри Кейн (Англия, "Бавария").

Среди претендентов также был игрок сборной Украины Артем Довбик, однако он занял лишь 29-е место.

Артем Довбик с женой Фото: Getty Images

28-летний Родри стал третьим испанцем, которого отметили самой престижной личной наградой в футболе. До этого "Золотой мяч" дважды получал Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и однажды — Луис Суарес Мирамонтес (1960).

Накануне вручения "Золотого мяча" разгорелся скандал, ведь вечером 28 октября в сети завирусился список, который якобы показывает 12 лучших финалистов. Согласно ему Винисиус Жуниор возглавлял турнирную таблицу с 630 баллами и именно он якобы должен был получить награду. Родри, согласно этим данным, финишировал вторым с 576 очками, а Джуд Беллингем — третьим с 422 баллами.

Из-за этой "утечки" информации делегация мадридского "Реала" в полном составе проигнорировала церемонию и в последний момент отменила вылет в Париж.

Кого еще наградили

Во время церемонии вручения наград призы получили и другие звезды футбола:

Айтана Бонмати — женский "Золотой мяч";

Ламин Ямал — трофей Раймона Копы;

Эмильяно Мартинес — приз Льва Яшина;

Харри Кейн, Килиан Мбаппе — приз Герда Мюллера;

Дженнифер Эрмосо — приз Сократеса;

"Реал" — мужской клуб года;

"Барселона" — женский клуб года;

Эмма Гейз, Карло Анчелотти — приз Йохана Кройфа.

Напомним, 25 октября игрок житомирского Полесья и новичок сборной Украины Александр Назаренко рассказал трогательную историю своих отношений с женой.

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