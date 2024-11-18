Албания — Украина: где смотреть решающий для сборной матч в Лиге наций 2024 и какие ставки

Команде "сине-желтых" нужна победа, чтобы не покинуть игры до Дивизиона С. Сейчас Украина занимает последнее место в пределах своей группы.

19 ноября состоится решающий матч между Украиной и Албанией в рамках Лиги наций. Игра последнего 6-го тура группового раунда состоится в Тиране на стадионе Air Albania. Об этом сообщает Фокус.

Албания — Украина: когда и где смотреть матч

Поединок начнется в 21:45 19 ноября. Игру Албания — Украина будут транслировать на региональных телеканалах "Суспільне" и канале "MEGOGO Спорт". Также матч эксклюзивно будет транслироваться в интернете на онлайн-платформе Megogo — на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт".

Также Фокус будет вести текстовую трансляцию матча.

Албания — Украина: прогнозы букмекеров

Фаворитом матча Албания — Украина считается украинская сборная. На ее победу принимают ставки с коэффициентом 2,41. В то же время коэффициент ставок на поражение сборной составляет 3,15, а на ничью — 3,25.

Албания — Украина: почему матч решающий

Украинская сборная уже отыграла пять матчей в Лиге наций. Команда "сине-желтых" проиграла Албании и Чехии (1:2 и 2:3 соответственно) и победила Грузию (1:0), после чего сыграла в ничью с Чехией и Грузией (1:1 в обоих случаях).

Сейчас Украина занимает последнее место в группе B1 с результатом в пять очков. Шансы на прямой выход в Дивизион А потеряны, но сборная продолжает борьбу за возможность попасть в плейоф. Для этого нужно, чтобы "сине-желтые" победили албанскую команду, а Чехия — Грузию. Поражение будет означать вылет до Дивизиона С.

Турнирная таблица группы B1 перед последним туром:

Чехия — 8 очков, разница мячей — 7:7; Грузия — 7 очков, разница мячей — 6:4; Албания — 7 очков, разница мячей — 3:4; Украина — 5 очков, разница мячей — 6:7.

Напомним, Фокус вел текстовую трансляцию матча Грузия — Украина в рамках Лиги наций. Поединок состоялся на стадионе AdjaraBet Arena в Батуми.

Украинцы открыли счет на 6-й минуте после автогола защитника Соломона Кверквелии, который срезал мяч в собственные ворота. Лучшим игроком матча стал хавбек Хвича Кварацхелия, который вел атаки своей команды и один раз попал в перекладину.