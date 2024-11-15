Грузия – Украина: где смотреть решающий матч для сборной в Лиге наций

Один из решающих поединков для украинско команды в Лиге наций состоится на AdjaraBet Arena в городе Батуми 16 ноября. Начало — в 19:00 по киевскому времени.

Матч Грузия – Украина состоится в субботу, 16 ноября. Один из решающих поединков Лиги наций примет AdjaraBet Arena в городе Батуми, начало — в 19:00 по киевскому времени. Фокус будет отслеживать события встречи.

Футбол Грузия – Украина: где смотреть?

Права на показ матча Грузия — Украина в интернете принадлежат компании Megogo. На онлайн-платформе его можно будет смотреть на канале "MEGOGO Футбол Первый", в разделе "Спорт", а также в эфире Т2 на телеканале "MEGOGO Спорт" и региональных телеканалах "Суспільного".

Помимо поединка с грузинской сборной подопечные Сергея Реброва в ноябре сыграют с Албанией на ее поле, где и завершится групповой этап Лиги наций.

Сине-желтые после четырех матчей в группе В1 с 4 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы. В лидерах — Чехия (7 пунктов), второе-третье местно с 6 очками делят грузины с албанцами.

Турнирняа таблица Лиги наций

Рейтинг национальных команд ФИФА

В обновленном рейтинге ФИФА Сине-желтые находятся на 25-й строчке, 26-й идет Турция, 27-й — Эквадор. По сравнению с предыдущим рейтингом сборная потеряла одну позиции. Из-за поражения от Чехии и предстоящего соперника — команды Сакартвело, именно поэтому поединок Грузия — Украина так важен с точки зрения дальнейшей перспективы в Лиге Наций.

Рейтинг ФИФА

Лидирует в списке — Аргентина, на втором месте — Франция.

Напомним, что предстоящий футбольный матч между украинской и грузинской национальными командами станет одним из определяющих для украинской сборной из-за того, что в сентябре было поражение от чехов со счетом 1:2.

Также сообщалось, что СМИ назвали украинского голкипера "Бенфики" россиянином, Анатолий Трубин, в свою очередь, ответил.