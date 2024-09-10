Вопросы к Реброву: почему сборная Украины проиграла второй матч в Лиге наций

Сборная Украины пропускала в каждом из таймов. Под конец второй 45-минутки судья назначил пенальти за игру рукой в штрафной Николая Матвиенко. И Томаш Соучек уверенно реализовал 11-метровый.

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Во втором туре Лиги наций сборная Украины в выездном матче проиграла Чехии. Хозяева открыли счет на 21-й минуте, воспользовавшись ошибкой команды Реброва в обороне. Полузащитник клуба "Виктория Пльзень" Павел Шульц замкнул прострел хавбека "Вольфсбурга" Вацлава Черного, который подхватил мяч после неудачной остановки в штрафной от Николая Шапаренко.

В конце первой 45-минутки чехи забили "гол а раздевалку". Дубль на счету Павела Шульца. Он первым оказался на подборе после нескольких неудачных попыток защитников Украины вынести мяч из штрафной: первым касанием принял мяч, вторым — отправил его в угол ворот Анатолия Трубина.

Сборная Украины в матче против Чехии

Между двумя голами Чехии у сине-желтых была штанга и гол. Вначале Илья Забарный после подачи углового пробил в перекладину, а затем Владислав Ванат замкнул передачу Николая Шапаренко в штрафной.

Сборная Украины в матче против Чехии

Во втором тайме украинцы взвинтили темп и создали достаточно опасных моментов. Главная угроза исходила от Михаила Мудрика и вышедшего на замену Виктора Цыганкова. Чехи, в свою очередь, преимущественно играли на удержание и часто фолили.

Сборная Украины в матче против Чехии

Под конец тайма судья назначил пенальти за игру рукой в штрафной Николая Матвиенко, который уверенно реализовал Томаш Соучек. За 7 мнут до конца основного времени Георгий Судаков сократил отставание в счете, головой замкнув подачу Виктора Цыганкова с фланга. Сразу же после гола Александр Тымчик мог сравнивать счет, но вратарь Чехии Матей Коварж потянул удар.

Уже в добавленное время Судаков — вновь после передачи Цыганкова — едва не спас игру, однако вратарь вновь выручил.

Напомним, что украинский футболист переплыл Тису и заключил контракт с клубом из Беларуси. Денис Шелихов, экс-вратарь "Днепра" и "Виктории" из Сум заключил контракт со "Славией" из Мозыря.

Также сообщалось, что нападающий "Ромы" Артем Довбик вошел в список претендентов на "Золотой мяч". В предыдущем сезоне Довбик забил больше всех в чемпионате Испании.