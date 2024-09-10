Питання до Реброва: чому збірна України програла другий матч у Лізі націй

Збірна України пропускала в кожному з таймів. Під кінець другої 45-хвилинки суддя призначив пенальті за гру рукою у штрафному Миколи Матвієнка. І Томаш Соучек упевнено реалізував 11-метровий.

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У другому турі Ліги націй збірна України у виїзному матчі програла Чехії. Господарі відкрили рахунок на 21-й хвилині, скориставшись помилкою команди Реброва в обороні. Півзахисник клубу "Вікторія Пльзень" Павел Шульц замкнув простріл хавбека "Вольфсбурга" Вацлава Чорного, який підхопив м'яч після невдалої зупинки у штрафному від Миколи Шапаренка.

Наприкінці першої 45-хвилинки чехи забили "гол а роздягальню". Дубль на рахунку Павела Шульца. Він першим опинився на підбиранні після кількох невдалих спроб захисників України винести м'яч зі штрафного: першим дотиком прийняв м'яч, другим — відправив його в кут воріт Анатолія Трубіна.

Збірна України в матчі проти Чехії

Між двома голами Чехії у синьо-жовтих була штанга і гол. Спочатку Ілля Забарний після подачі кутового пробив у поперечину, а потім Владислав Ванат замкнув передачу Миколи Шапаренка у штрафному.

Збірна України в матчі проти Чехії

У другому таймі українці підвищили темп і створили достатньо небезпечних моментів. Головна загроза походила від Михайла Мудрика і Віктора Циганкова, який вийшов на заміну. Чехи своєю чергою переважно грали на утримання і часто фолили.

Збірна України в матчі проти Чехії

Під кінець тайму суддя призначив пенальті за гру рукою у штрафному Миколи Матвієнка, який упевнено реалізував Томаш Соучек. За 7 хвилин до кінця основного часу Георгій Судаков скоротив відставання в рахунку, головою замкнувши подачу Віктора Циганкова з флангу. Відразу ж після голу Олександр Тимчик міг зрівнювати рахунок, але воротар Чехії Матей Коварж потягнув удар.

Уже в доданий час Судаков — знову після передачі Циганкова — ледь не врятував гру, однак воротар знову виручив.

Нагадаємо, що український футболіст переплив Тису й уклав контракт із клубом із Білорусі. Денис Шеліхов, ексворотар "Дніпра" і "Вікторії" із Сум уклав контракт зі "Славією" з Мозиря.

Також повідомлялося, що нападник "Роми" Артем Довбик увійшов до списку претендентів на "Золотий м'яч". У попередньому сезоні Довбик забив найбільше в чемпіонаті Іспанії.