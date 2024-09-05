Вперше після Шевченка: Артема Довбика номінували на отримання "Золотого м'яча"

У попередньому сезоні Артем став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи за "Жирону". Наразі Довбик грає за італійський футбольний клуб "Рома".

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Український футболіст Артем Довбик став номінантом престижної особистої нагороди у футболі "Золотий м'яч". З українців на цю премію востаннє висували Андрія Шевченка ще у 2006 році. Про це повідомило видання France Football.

Довбик став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії у минулому сезоні. Він забив 24 голи, виступаючи за футбольний клуб 'Жирона".

Влітку 2024 року українець покинув іспанську команду та приєднався до італійської "Роми".

Артем Довбик, номінація на "Золотий м'яч" Фото: Соцмережi

Таким чином Довбик став першим українцем за 18 років, який номінований на "Золотий мʼяч". У 2006-му у Топ-50 претендентів увійшов Андрій Шевченко, який на той момент якраз перейшов з "Мілана" в "Челсі".

Окрім Артема Довбика на "Золотий м'яч" номінували:

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид); Рубен Діаш (Манчестер Сіті); Філ Фоден (Манчестер Сіті); Федеріко Вальверде (Реал Мадрид); Еміліано Мартінес (Астон Вілла) Родрі (Манчестер Сіті); Деклан Райс (Арсенал); Гаррі Кейн (Баварія); Вітінья (ПСЖ); Коул Палмер (Челсі); Дані Карвахаль (Реал Мадрид); Ламін Ямал (Барселона); Букайо Сака (Арсенал); Вільям Саліба (Арсенал); Хакан Чалханоглу (Інтер); Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид/ПСЖ); Алехандро Грімальдо (Баєр); Адемола Лукман (Аталанта); Лаутаро Мартінес (Інтер); Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид); Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті); Тоні Кроос (Реал Мадрид / без клубу); Мартін Едегор (Арсенал); Дані Ольмо (Барселона / РБ Лейпциг); Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид); Ніко Вільямс (Атлетік Більбао); Флоріан Вірц (Баєр); Граніт Джака (Баєр); Матс Хуммельс (Рома / Боруссія Дортмунд).

Переможець "Золотого мʼяча" за підсумками сезону 2023/24 стане відомий 28 жовтня.

Нагадаємо, український футболіст Артем Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка за кількістю забитих м'ячів за сезон у топ 5 лігах.