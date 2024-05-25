Повторив досягнення Шевченка: Довбик став найкращим бомбардиром іспанського чемпіонату

Довбик вийшов у одноосібні лідери у гонці бомбардирів. Він на один гол випереджає гравця "Вільярреалу" Олександра Серлота.

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Український футболіст Артем Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка за кількістю забитих м'ячів за сезон у топ 5 лігах. Він забив 24 голи на чемпіонаті. Про це пише "Динамо Київ ua".

22 травня каталонські газети на знак підтримки Артема Довбика вийшли з заголовком на першій шпальті "Ми усі — Довбик".

Український футболіст зробив в останньому матчі сезону хет трик і став найкращим бомбардиром іспанського чемпіонату La Liga.

Довбик вийшов у одноосібні лідери у гонці бомбардирів. Він на один гол до 25 травня випереджав гравця "Вільярреалу" Олександра Серлота, який забив 23 голи. У норвежця попереду була гра проти "Осасуни", але під час матчу він травмувався, тож українець став лідером.

В Довбика залишився ще один можливий конкурент — гравець "Реала" Джуд Беллінгем, який забив вже 19 голів. Попереду у "Реала" гра проти "Бетіса", і якщо Беллінгем заб'є 5 голів, то може обійти українця.

Для "Жирони" така подія відбувається вперше.

Довбик вдруге поспіль забив стільки голів у лізі. Минулого року він став найкращим бомбардиром Української Прем'єр-ліги за "Дніпро-1".

Нагадаємо, що 22 березня Україна перемогла в матчі проти збірної Боснії з рахунком 2-1. Героєм матчу став нападник "Валенсії" Роман Яремчук, який вийшов на заміну. На його рахунку гол і гольова передача на Артема Довбика, який забив переможний м'яч.

Раніше повідомлялося, що футбольний клуб міста Хуст повідомив, що 7 травня на міському залізничному вокзалі представниками ТЦК та СП затримали гравця команди Миколу Сираша.