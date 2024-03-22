За вихід на Євро Україна битиметься з Ісландією: Боснію пройшли завдяки вирішальному голу Довбика

У фінальному матчі за вихід на Євро-2024 Ісландія зіграє з Україною. Матч відбудеться 26 березня.

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Україна здобула вольову перемогу в матчі проти збірної Боснії з рахунком 2-1. Героєм матчу став нападник "Валенсії" Роман Яремчук, який вийшов на заміну. На його рахунку гол і гольова передача на Артема Довбика, який забив переможний м'яч.

Своєю чергою, ісландська збірна в паралельному півфіналі плей-оф відбору до чемпіонату Європи 2024 переграла Ізраїль. Матч проходив на умовно домашній арені ізраїльтян "Жужа Ференц" у Будапешті.

Ізраїльтяни першими відкрили рахунок: Екран Захаві реалізував пенальті, призначений за підніжку у штрафному майданчику. Не минуло й десяти хвилин, як Альберт Гюдмюндссон забив прямим ударом зі штрафного, а ще за три хвилини Арнор Інві Траустасон зльоту пробив повз воротаря ізраїльтян і вивів свою команду вперед.

У другому таймі Гюдмюндссон забив ще два м'ячі й зробив хет-трик Таким чином, у фінальному матчі ісландці зіграють з Україною. Матч відбудеться 26 березня.

Нагадаємо, що український тренер, який не повернувся додому після зборів, працевлаштувався у США. У ФК "Чорноморець" розповіли, що намагалися поговорити з уже колишнім співробітником команди, однак "зіткнулися з непорядністю людини". Керівництво клубу заявило, що Ігор Касьяненко "не має права залишатися у футболі".

Також повідомлялося, що в МОК назвали чисельність росіян, які приїдуть на Олімпіаду в Париж. За словами віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету Джона Коутса, 40 російських спортсменів можуть виступити в нейтральному статусі на літніх Іграх.