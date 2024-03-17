Олімпіада-2024: у МОК назвали кількість росіян, які приїдуть на Ігри до Парижа

Віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс вважає, що 40 росіян можуть виступити у нейтральному статусі на літніх Іграх.

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Чотири десятки російських спортсменів можуть взяти участь у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі. Про це пише британське видання The Guardian з посиланням на інтерв'ю віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Джон Коутс сіднейському Daily Telegraph.

За його словами, йдеться про виступ спортсменів у нейтральному статусі.

"Питання в тому, скільки (російських спортсменів, — ред.) буде там, тому що вони не будуть брати участь у командних видах спорту, бо вони не можуть змагатися як Росія", — сказав Коутс.

Віцепрезидент МОК не впевнений, скільки саме російських спортсменів у нейтральному статусі виступлять у Парижі, але повідомлення про те, що їх приїде близько 40, можуть бути близькими до правди.

The Guardian нагадує, що відповідно до запроваджених санкцій через повномасштабне вторгнення РФ в Україні МОК дозволив лише деяким російським і білоруським спортсменам змагатися в Парижі, але під жорсткими обмеженнями. Спортсмени цих країн можуть виступати лише у нейтральному статусі. Будь-яка символіка цих Росії чи Білорусі заборонена.

Таке рішення Міжнародного олімпійського комітету міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "ганебним". Зі свого боку, пані мер Парижа Анн Ідальго заявила, що не хоче бачити білоруських та російських спортсменів у своєму місті під час літніх Ігор.

Нагадаємо, 14 грудня 2023 року президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах сказав, що війна Росії проти України не може стати причиною відсторонення росіян від Олімпійських ігор.

16 березня президент Франції Емманюель Макрон в інтерв'ю українським журналістам заявив, що запропонує Росії припинити військові дії в Україні на час проведення Олімпійських ігор.