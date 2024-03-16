"Ми попросимо": Макрон запропонує Путіну оголосити перемир'я в Україні на час Олімпіади (відео)

Французький лідер зацікавлений у тому, аби Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність, але водночас сказав, що росіяни не підтримують той режим, який нині панує в Росії.

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Франція, де проходитимуть цьогорічні Олімпійські ігри, буде ретельно відстежувати виступи російських спортсменів, які виступатимуть на Олімпіаді під білим прапором. Про це заявив французький президент Емманюель Макрон в телемарафоні .

"Правило країни-господарки це іти, так би мовити, з олімпійським рухом в ногу. Це меседж миру і також ми стежимо за рішенням Олімпійського комітету. Ці інстанції вирішили, що Росія, як держава, не може брати участь у цих іграх, але атлети можуть виступати під білим прапором лише як спортсмени і брати участь у змаганнях. Звичайно, ми будемо колективно і ретельно відстежувати їхні виступи, щоб ніхто не скористався зі спортсменів цією ситуацією", — зазначив Емманюель Макрон.

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Він зазначив, що хоче, щоб світ почув меседж миру і толерантності, і щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність. Водночас французький лідер заявив, що росіяни не підтримують той режим, який нині панує в Росії.

Емманюель Макрон наголосив, що Франція проситиме Росію припинити вогонь на час проведення Олімпійських ігор.

"Так, ми це попросимо", — заявив Макрон.

Президент Фрації висловився про намір приїхати з візитом в Україну з конкретними пропозиціями та рішеннями.

Нагадаємо, що президент Франції Емманюель Макрон відповів на ядерні погрози Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що президент Латвії заявив, що повністю підтримує Макрона.