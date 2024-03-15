"Недоречно погрожувати": Макрон відреагував на ядерні заяви Путіна

Французький лідер зазначив, що очільник Кремля нині живе у полоні репресій та авторитаризму. Росія останніми роками вирішила стати державою, що дестабілізує світ.

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Недоречно погрожувати Франції ядерною зброєю, оскільки у країни є засоби для відповіді. Про це в інтерв’ю телеканалам TF1 і France 2 розповів французький лідер Емманюель Макрон, цитує Le Figaro.

Він наголосив на тому, що ядерні держави повинні "передусім почуватися захищеними", оскільки мають таке озброєння. Зі слів Макрона, він не розмовляв із очільником Кремля Володимиром Путіним вже кілька місяців, а такий діалог був, "коли це було необхідно".

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"Недоречно погрожувати, коли у нас є ядерна зброя", — зазначив Макрон, відреагувавши на виступи російського президента.

Політик додав, що Путін нині живе у полоні репресій та авторитаризму у своїй країні, яка останніми роками вирішила стати державою, що дестабілізує. Макрон звернув увагу на те, що ядерна риторика накладає на світ відповідальність за недопущення ескалації.

Війна Росії проти України та заяви Макрона

Президент Франції Емманюель Макрон заявляв оточенню, що йому доведеться ухвалити рішення щодо відправки військ в Україну у 2024 році. За інформацією видання Le Monde, французький президент був занепокоєний погіршенням ситуації в Україні, де понад два роки триває повномасштабне вторгнення росіян, яке "йде в глухий кут".

Макрон розповів, чи будуть війська Франції в Україні. Зі слів французького президента, Захід встановив занадто багато кордонів, проте все ще необхідно зробити так, щоб Кремль не здобув перемоги у війні. Париж готовий вжити для цього усіх необхідних заходів.

Коментуючи торішній контрнаступ ЗСУ, французький президент сказав, що він пішов не зовсім за планом і ситуація для української сторони досить складна. Усе це пов'язано з тим, що Росія більша країна і має деяку перевагу в живій силі.

Нагадаємо, 15 березня колишній заступник начальника штабу Об'єднаних сил НАТО в Європі Мішель Яковлефф пояснив, що означають слова Макрона про відправлення військ в Україну. З його слів, раніше президент РФ Володимир Путін завжди робив перший крок, коли, наприклад, погрожував ядерною зброєю. Заходу ж у таких випадках доводилося реагувати.