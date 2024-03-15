"Неуместно угрожать": Макрон отреагировал на ядерные заявления Путина

Французский лидер отметил, что глава Кремля сейчас живет в плену репрессий и авторитаризма. Россия в последние годы решила стать государством, которое дестабилизирует мир.

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Неуместно угрожать Франции ядерным оружием, поскольку у страны есть средства для ответа. Об этом в интервью телеканалам TF1 и France 2 рассказал французский лидер Эмманюэль Макрон, цитирует Le Figaro.

Он отметил, что ядерные государства должны "прежде всего чувствовать себя защищенными", поскольку имеют такое вооружение. По словам Макрона, он не разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным уже несколько месяцев, а такой диалог был, "когда это было необходимо".

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"Неуместно угрожать, когда у нас есть ядерное оружие", — отметил Макрон, отреагировав на выступления российского президента.

Политик добавил, что Путин сейчас живет в плену репрессий и авторитаризма в своей стране, которая в последние годы решила стать дестабилизирующим государством. Макрон обратил внимание на то, что ядерная риторика накладывает на мир ответственность за недопущение эскалации.

Война России против Украины и заявления Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял окружению, что ему придется принять решение об отправке войск в Украину в 2024 году. По информации издания Le Monde, французский президент был обеспокоен ухудшением ситуации в Украине, где более двух лет продолжается полномасштабное вторжение россиян, которое "идет в тупик".

Макрон рассказал, будут ли войска Франции в Украине. По словам французского президента, Запад установил слишком много границ, однако все еще необходимо сделать так, чтобы Кремль не одержал победы в войне. Париж готов принять для этого все необходимые меры.

Комментируя прошлогоднее контрнаступление ВСУ, французский президент сказал, что оно пошло не совсем по плану и ситуация для украинской стороны достаточно сложная. Все это связано с тем, что Россия более крупная страна и имеет некоторое преимущество в живой силе.

Напомним, 15 марта бывший заместитель начальника штаба Объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлефф объяснил, что означают слова Макрона об отправке войск в Украину. По его словам, ранее президент РФ Владимир Путин всегда делал первый шаг, когда, например, угрожал ядерным оружием. Западу же в таких случаях приходилось реагировать.