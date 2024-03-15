"Ми не повинні боятися": президент Латвії заявив, що повністю підтримує Макрона

За словами Едгарса Рінкевичса, так звані "червоні лінії" потрібно проводити не для себе, а для Москви, і не боятися приводити їх у виконання.

Related video

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс підтримав заяви президента Франції Еммануеля Макрона про "червоні лінії" щодо Російської Федерації. Про це глава держави написав на своїй сторінці в соціальній мережі X 15 березня.

"Я повністю підтримую Еммануеля Макрона: ми не повинні проводити червоні лінії для себе, ми повинні проводити червоні лінії для Росії, і ми не повинні боятися приводити їх у виконання", — заявив Рінкевичс.

Латвійський лідер також наголосив, що Україна має перемогти у війні, а Росія має бути переможена.

Едгарс Рінкевичс підтримав Макрона Фото: Скриншот

Що сказав Макрон

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на зустрічі з керівниками політичних партій 7 березня, заявив, що Франція не ставить "жодних меж" і "жодних червоних ліній" у своїй підтримці України, яка перебуває у стані війни з Росією.

Макрона підтримав президент Литви Гітанас Науседа. Він зазначив, що малюючи ті самі "червоні лінії", Захід лише допомагає президенту Росії Володимиру Путіну, "який починає думати, що ми передбачувані і що він може контролювати і маніпулювати нами".

Зі свого боку заступник голови Ради безпеки Російської Федерації і колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що після слів Макрона про відсутність "червоних ліній" щодо РФ у Москви "більше не залишилося червоних ліній для Франції".