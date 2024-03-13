Повинні припинити малювати "червоні лінії": Науседа про відправлення західних військ в Україну

За словами президента Литви, світ лише допомагає російському президенту Володимиру Путіну своїм страхом. У Кремлі усвідомлюють, що можуть маніпулювати Заходом.

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Розмови про те, щоб відправити іноземні війська в Україну тривають, і Заходу необхідно перестати малювати "червоні лінії". Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа в розмові з журналістами в Парижі, передає LRT.

За його словами, він повністю підтримує дискусію про те, що, можливо, західні війська відправляться в майбутньому в Україну для навчань. Така ідея вітається і має далі обговорюватися.

"Звичайно, найкраще було б, якби всі ми одностайно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо", — заявив Ґітанас Науседа.

Окремо президент Литви додав, що не можна керуватися страхом перед реакцією Кремля. Це не має бути визначальним фактором під час ухвалення спільного європейського рішення.

Ба більше, малюючи ті самі "червоні лінії", Захід лише допомагає президенту Росії Володимиру Путіну, "який починає думати, що ми передбачувані і що він може контролювати і маніпулювати нами", продовжує литовський глава держави.

"Якщо ми почнемо говорити, що ні, Володимиру Путіну не сподобається те чи інше… ми ніколи не ухвалимо рішення. І саме тому я вчора сказав і президенту (Франції Емманюелю Макрону, — ред.), і засобам масової інформації, що ми повинні припинити малювати для себе "червоні лінії", — підсумував Ґітанас Науседа.

Нагадаємо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну. За його словами, у майбутньому "нічого не слід виключати".

Уже 11 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну. За його словами, навіть якщо країни-члени вирішать окремо відправити війська в Україну, це вплине на Альянс загалом, оскільки всі вони пов'язані пактом про колективну оборону.