"Спортсмени мирно змагаються": у МОК знайшли виправдання допуску росіян до Олімпіади-2024

За словами президента комітету Томаса Баха, спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів.

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Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах пояснив чинники, що призвели до рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпіаді 2024 року в Парижі у статусі нейтральних учасників. Про це він повідомив під час виступу на форумі в Женеві, повідомляє BBC.

Бах заявив, що війна Росії проти України не може стати причиною відсторонення росіян від Олімпійських ігор.

"Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Це одна з 28 воєн і конфліктів у світі, а всі інші спортсмени мирно змагаються один з одним", — сказав Бах.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити спортсменів із Росії та Білорусі до участі в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року. Так, росіяни та білоруси повинні будуть виступати під нейтральним прапором. Крім того, їм дозволено брати участь лише в індивідуальних змаганнях, а команди з цих країн до участі в Олімпійських іграх не допускаються.

Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний заявив, що рішення МОК допустити росіян до участі в Олімпійських іграх — безвідповідальне.

Крім того, у лютому 2023 року Європейські країни та США надіслали лист до МОК із проханням не пускати російських спортсменів на Олімпіаду. Країни-підписанти висловили стурбованість тим фактом, що російські спортсмени тісно пов'язані зі ЗС РФ, які 24 лютого 2022 року вторглися в Україну.