Європейські країни та США надіслали лист МОК: просять не пускати на Олімпіаду-2024 РФ

Країни-підписанти висловили стурбованість тим фактом, що російські спортсмени тісно пов'язані із ЗС РФ, які 24 лютого 2022 року вторглися до України.

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Тридцять чотири країни направили до Міжнародного олімпійського комітету ноту протесту проти участі в Олімпіаді Росії. Про це повідомляє Associated Press.

Серед країн, які виступили проти участі в Олімпійських іграх РФ та Білорусі через розв'язану в Україні війну були:

США;

Великобританія;

Франція;

Німеччина.

Готові підтримати бойкот країни-агресора Польща, Латвія, Литва та Данія.

У листі представники країн закликають комітет пояснити визначення нейтралітету щодо спортсменів із Росії та Білорусії.

"Наша спільна позиція завжди полягала у неприпустимості дискримінації за національною ознакою, але зазначені занепокоєння необхідно вирішити в межах МОК", — йдеться у тексті листа.

Представники країн-підписантів також уточнили, що їх непокоять тісні зв'язки між російськими спортсменами та збройними силами, які вторглися до України.

Крім того, вони висловили думку, що, поки питання, що турбує їх, не вирішене, спортсменів-представників РФ і Білорусі не слід допускати на міжнародні змагання.

Міжнародний олімпійський комітет, зі свого боку, намагається знайти спосіб допустити росіян на Олімпіаду, посилаючись на думку експертів ООН з прав людини, які вважають, що росіяни і білоруси не повинні зазнавати дискримінації лише через наявні у них паспорти.

Нагадаємо, 7 лютого пані мер Парижа Анн Ідальго заявила, що не хоче, щоб російські спортсмени брали участь в Олімпійських іграх 2024 року. Раніше міська голова столиці Франції дотримувалася іншої позиції та стверджувала, що спортсменів не можна позбавляти можливості брати участь в змаганнях. Незалежно від того, звідки вони.

Фокус також писав, що на початку лютого в ООН закликали допустити російських спортсменів на Олімпіаду. Експерти ООН наголосили, що незважаючи на бажання підтримати українських спортсменів, олімпійська спільнота має дотримуватися правил Олімпійської хартії та відмовитися від дискримінації спортсменів з РФ та Білорусі.