Дискримінація атлетів: в ООН закликали допустити російських спортсменів на Олімпіаду

Експерти ООН наголосили, що попри бажання підтримати українських спортсменів, олімпійська спільнота має дотримуватися правил Олімпійської хартії та відмовитися від дискримінації спортсменів з РФ та Білорусі.

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Організація Об'єднаних Націй схвалила рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) розглянути питання про допуск деяких спортсменів з Росії та Білорусі до участі у міжнародних спортивних змаганнях як нейтральних учасників. У міжнародній організації закликали піти далі та відмовитися від "дискримінації за національною ознакою". Заява експертів ООН опублікована 1 лютого на офіційному сайті організації.

"Ми наполегливо закликаємо МОК ухвалити рішення у цьому напрямку і піти далі, забезпечивши недопущення дискримінації будь-якого спортсмена за національною ознакою", — йдеться у документі.

В ООН нагадали, що у 2022 році через кілька днів після вторгнення Росії в Україну МОК рекомендував заборонити російським і білоруським спортсменам та офіційним особам, таким як судді, брати участь у міжнародних змаганнях. А 25 січня 2023 року після обговорення з двома спеціальними доповідачами Виконавча рада олімпійського комітету опублікувала заяву, в якій йдеться про необхідність дотримання прав усіх спортсменів відповідно до Олімпійської хартії.

"Рекомендація МОК порушила серйозні питання прямої дискримінації, оскільки спортсмени не повинні піддаватися дискримінації на підставі їхньої національності", — заявили в ООН.

Експерти наголосили, що попри бажання підтримати спортсменів країни, яка страждає від війни, олімпійська спільнота зобов'язана дотримуватись Олімпійської хартії та загалом міжнародних норм у галузі прав людини.

"Коли держави так голосно ігнорують права людини, ми зобов'язані виступити на підтримку наших спільних цінностей", — підкреслили експерти.

За їхніми словами, до всіх спортсменів, незалежно від їхньої національності, повинні застосовуватися ті самі правила. Тому будь-який виступ на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що є підбурюванням до дискримінації, ворожнечі чи насильства, має бути заборонено, підсумували експерти ООН.

Нагадаємо, 30 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до голови МОК Томаса Баха і назвав організацію "промоутером війни". За його словами, олімпійський комітет із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства.

У відповідь 31 січня Міжнародний олімпійський комітет відкинув критику української сторони, назвавши такі заяви наклепницькими та такими, що не можуть бути основою для будь-якого конструктивного обговорення.