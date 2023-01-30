"Ru-гроші не пахнуть UA-кров'ю": у Зеленського назвали МОК промоутером вбивств та руйнувань

Радник голови ОП Михайло Подоляк звинуватив МОК та особисто голову Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха в "олімпійському лицемірстві", натякнувши на те, що РФ платить за допуск своїх спортсменів на Олімпіаду.

Related video

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав Міжнародний олімпійський комітет (МОК) "промоутером війни" після пропозиції дозволити російським та білоруським спортсменам брати участь в Олімпіаді-2024. Про це радник написав у Twitter.

"МОК — промоутер війни, убивств і руйнувань…МОК із задоволенням дивиться на те, як РФ знищує Україну, а потім пропонує трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства.. Очевидно, що ru-гроші, які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть UA-кров'ю. Так, пане Бах?" — звернувся Подоляк до голови МОК Томаса Баха.

Нагадаємо, що на пропозицію МОК дозволити росіянам та білорусам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях під нейтральним прапором Зеленський запропонував Томасу Баху з'їздити до Бахмута.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також прокоментував звинувачення російського МЗС у розширенні конфлікту. За словами Подоляка, основною метою війни для РФ є вбивство українських громадян, а Україна, зі свого боку, відстоює своє право на існування.

Раніше Фокус повідомляв, що сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, а його батько позував із шанувальниками російського президента Володимира Путіна. Срджан Джокович сфотографувався з фанатами після матчу, в якому його син обіграв росіянина Андрія Рубльова. Один із фанатів був у кадрі з прапором РФ, портретом Володимира Путіна та символом "Z" на футболці.