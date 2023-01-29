Новак Джокович одержал победу в Australian Open (видео)

Теннисиста с победой уже поздравил президент Сербии Александр Вучич и назвал его "величайшим на все времена".

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"Первая ракетка мира" сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира "Большого шлема" Australian Open. Об этом сообщает Eurosport Tennis.

В финале он одержал победу над представителем Греции 24-летним Стефаносом Циципасом. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) в пользу Джоковича.

Таким образом Джокович стал обладателем 22-го кубка Большого шлема и десятикратным победителем турнира в Мельбурне. Больше кубков завоевали только Сирена Уильямс и Маргарет Корт.

С победой теннисиста уже поздравил президент Сербии Александр Вучич.

"Величайший на все времена! Спасибо, Новак, за всю эту радость от имени граждан Сербии. Знаю, что с тобой сегодня сербы, гордые за тебя и свое сербское отечество. Огромное спасибо за все победы", — написал лидер Сербии в личном аккаунте в соцсетях.

Заметим, что открытый чемпионат Австралии по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в австралийском городе Мельбурн на кортах местного спортивного комплекса "Мельбурн-Парк". Проводится с 1905 года.

Новак Джокович: что известно о первой ракетке мира

Джокович дебютировал в Мельбурне в 2005 году, в 17 лет. Тогда в первом круге он проиграл россиянину Марату Сафину, который в тот год стал чемпионом.

Первый титул на чемпионате Австралии пришел к Джоковичу в 2008.

Напомним, в январе отец теннисиста Новака Джоковича позировал с фанатами Путина. Срджан Джокович позировал с болельщиками после матча его сына и теннисиста из РФ Андреем Рублевым.

Фокус также писал, что в мае 2022 года сербский теннисист Новак Джокович осудил "Уимблдон" за бан россиян и белорусов. Первая ракетка мира ничего не сказал об агрессии России в Украине, а также отметил, что поддерживает решение о снятии рейтинговых очков за "Уимблдон" в нынешнем году.